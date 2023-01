Des bricoleurs bénévoles réparent et transmettent leur savoir-faire à Saint-Jean-de-Védas

Un aspirateur en panne, un poste de radio qui dysfonctionne ou encore un grille-pain défectueux : les bénévoles de l'association "Demain c'est aujourd'hui" réparent gratuitement presque tous les objets cassés. Ils se réunissent tous les derniers samedis du mois dans la salle polyvalente de l'école René-Cassin à Saint-Jean-de-Védas.

Une démarche écologique et économique explique Eric Petit, co-fondateur de l'association qui gère le Répare Café de Saint-Jean-de-Védas. "Il y a pas mal de gens qui viennent en se disant qu'ils vont essayer de réparer un objet pour éviter d'en acheter un autre. Mais de plus en plus, on est sur une démarche écologique. Il y a quand même une prise de conscience de cette notion de durabilité des produits."

Une démarche pédagogique

Le but de l'atelier c'est de réparer tout en transmettant son savoir-faire. François Sanchez, 41 ans, est bénévole depuis trois ans. "L'idée, c'est de les faire travailler au maximum, de les maintenir attentifs sur ce qu'on fait pour qu'ils puissent le refaire plus tard chez eux."

Les bricoleurs comme lui font des heureux. Comme Jean Cuadrado, 85 ans. Il est venu avec sa scie circulaire défectueuse qu'il n'a pas réussi à réparer seul. Il repart avec une machine comme neuve*. "Je suis content. Elle n'est pas aussi vieille que moi mais je m'en sers depuis longtemps."*

Recherche de bénévoles

L'atelier Répare Café de Saint-Jean-de-Védas tourne avec une vingtaine de réparateurs bénévoles. Il en faudrait plus au vu du succès des séances. Une cinquantaine de personnes viennent faire réparer leurs appareils à chaque fois. Il suffit d'être motivés pour suivre la formation gratuite et sans inscription le jeudi 23 février, à partir de 18 h à la salle des familles aux Granges à Saint-Jean-de-Védas. Pas besoin de s'y connaitre en bricolage assure Eric Petit : "On a besoin de gens qui ont envie de faire des choses. Sur le principe, c'est se dire que chaque citoyen est capable de réparer."

Il aimerait d'ailleurs avoir des bricoleuses et pas uniquement des bricoleurs : "Les femmes ont tendance à se dire qu'elles ne vont pas savoir faire alors qu'elles sont aussi compétentes, voire plus compétentes sur les diagnostics que les hommes."

Il est possible de suivre la formation même si on n'habite pas Saint-Jean-de-Védas.

D'autres ateliers de réparation comme celui-là sont organisés par d'autres associations notamment à Montpellier , Lattes ou encore Montferrier-sur-Lez. C'est gratuit, même s'il est possible de faire un don sur place.

Infos pratiques : les prochains ateliers autour de chez vous

Montpellier : samedi 4 février de 14 heures à 18 heures, Place de Tibériade

Saint-Jean-de-Védas : samedi 25 février, de 9 heures à 12 heures 30, Ecole Maternelle René Cassin

Lattes : samedi 11 mars de 10 heures à 12 heures 30, Médiathèque de Lattes