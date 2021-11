Noël : des calendriers de l'Avent de plus en plus nombreux et populaires

Les jouets et les cosmétiques, deux des secteurs les plus porteurs pour les calendriers de l'Avent

Un mois avant Noël, la saison des calendriers de l'Avent bat son plein. C'est en 1958 que les premiers calendriers garnis de chocolats et de bonbons ont fait leur apparition, remplaçant ainsi la tradition chrétienne qui voulait qu'on distribue des images pieuses avec des prières aux enfants pour patienter jusqu'à Noël. Les ventes augmentent d'année en année.

L'an dernier, presque un million et demi d'exemplaires se sont écoulés en France, pour un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. Et les enseignes s'attendent à une nouvelle hausse des ventes cette année, de l'ordre de 10 %.

Les enfants, première cible des calendriers de l'Avent

L'un des pionniers de ces nouveaux calendriers de l'Avent est le groupe de jouets Playmobil, qui a imaginé dès 1998 de remplacer les chocolats par ses figurines. Aujourd'hui, on trouve une centaine de références de ce type dans les magasins de jouets : toutes les marques présentent maintenant des calendriers de l'Avent, le dernier venu étant celui de Play-Doh, rempli de pâte à modeler. Playmobil et Lego, qui s'associe à des franchises connues comme Harry Potter ou Star Wars, en proposent une douzaine chacun. Les prix vont de 13 à 60 euros.

Lego s'associe à des franchises pour ses calendriers de l'Avent. Ici Star Wars - Lego

Thés, cosmétiques, lingerie : une offre pléthorique pour les adultes

Les adultes ne sont pas en reste. En toute logique, on a d'abord trouvé des calendriers de l'Avent avec des chocolats, comme pour les enfants. Les fabricants ont ensuite garni leurs calendriers avec du thé, du café, des infusions. Plus original, on trouve aussi des calendriers de l'Avent remplis d'échantillons de bière, de vins, de rhum, de Ricard, de whisky, de produits à base de chanvre ou de fromages. Et même d'outils, ou de lingerie.

Autre secteur qui multiplie ce genre de calendrier, les cosmétiques. On en trouve à tous les prix, depuis celui de Nocibé qui coûte une vingtaine d'euros, en passant par Yves Rocher, Blissim, qui contient plusieurs marques, L'Oréal, Clarins et jusqu'à Lancôme. Mais les marques de luxe se sont aussi lancées sur ce créneau, comme le bijoutier américain Tiffany's, Swarovski, et pour la première fois Chanel. Pour ces deux derniers, comptez plus de 600 euros.

Le calendrier de l'Avent de Séphora contient plusieurs marques de cosmétiques - Séphora

Des calendriers même pour les animaux de compagnie

Depuis quelques années, les fabricants de produits pour chiens et chats ont aussi lancé des calendriers de l'Avent pour les animaux de compagnie. Il vous en coûtera entre 8 et 35 euros, selon la marque.

Devant une telle profusion d'offres, le site internet "calendrierdel'avent.fr" s'est spécialisé pour vous aider à trouver et à choisir.

Pour les adeptes du fait maison, on trouve des centaines d'idées de calendriers de l'avent à faire soi-même sur internet et sur les réseaux sociaux. Certaines enseignes proposent aussi des structures vides, que vous n'aurez plus qu'à remplir, selon vos goûts et votre budget.