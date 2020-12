Des propriétaires de campings et de parcelles de Vias inquiets d'une possible expulsion à cause de l’érosion

À quoi ressemblera le littoral d’ici la fin du XXIe siècle ? Avec le réchauffement climatique, les scientifiques prévoient une montée du niveau de la mer d’au moins 80 centimètres. Cette montée des eaux est déjà visible, avec une érosion du littoral et un trait de côte en net recul de un à deux mètres par an, comme par exemple à Vias.

Cette érosion, constatée il y a plus de 40 ans, est accentuée par les phénomènes ponctuels (vents forts et gros coefficients). L’érosion naturelle se serait accélérée à cet endroit, après l’installation des ouvrages du Libron empêchant le sable de se déposer naturellement. Conséquence, la plage de 50 mètres a totalement disparu ici en l'espace de 25 ans. Les cartes postales parlent d’elles-mêmes.

Le Camping Californie Vias avant la construction des digues du LIBRON - Camping Californie

Il y a donc urgence à agir. C'est pour cette raison que la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée est à la recherche de subventions pour protéger les 4,3 km de littoral viassois. Les élus comptent non seulement reconstituer la plage là où elle a disparu, envisager un recul du bâti de 40 à 60 mètres, et enfin reconstituer une dune sous-marine pour casser l'effet de la vague (filets de protection proposé par la société S-ABLE). Un investissement coûteux : plus de quatre millions d'euros rien que pour l'installation de filets en mer susceptibles de retenir le sable. Un système breveté ayant fait ses preuves.

Mille euros le mètre linéaire (d’après la mairie de Vias)

Mais le projet global est bien plus coûteux. L'agglomération Hérault-Méditerranée espère un cofinancement des études à hauteur de 50 % grâce au possible soutien du CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) et de l'ANEL (Association nationale des élus du Littoral). C'est pour cette raison que les élus répondent ce mardi 15 décembre à un appel d'offres.

Le projet divise et inquiète riverains et professionnels de l’hôtellerie de plein air

Treize campings et 400 propriétaires de parcelles cabanisées sont recensés et vivent à l'année dans cette zone naturelle de 450 hectares. En cas de recul de 50 mètres, sept des 13 campings installés sur cette zone naturelle seraient alors menacés. Les 900 mètres d’’enrochement, qui les protègent ne sont plus entretenus par l’État ni par les collectivités. Cette barrière rocheuse pourrait alors disparaître, d'après les professionnels de l’hôtellerie de plein air. Ils craignent de se retrouver les pieds dans l’eau. Le Domaine public maritime reprendrait alors possession de l'espace.

La plage de 50 métres a totalement disparu en l'espace de 25 ans sur la cote ouest de Vias © Radio France - Stéfane Pocher

Un collectif d’habitants et de professionnels de la côte ouest vient se constituer

"Quand nous avons acheté en 1987, il y avait une belle plage" raconte Marie-France Durancel, la propriétaire du camping Californie Plage. Cet établissement employant 40 salariés, créé au début des années 70, bénéficie d'un accès direct à la mer (371 emplacements sur 5,5 hectares).

"Je me rappelle d'un temps quand les touristes étrangers venaient chez nous. C'est moins le cas aujourd'hui car nous n'avons plus de plage. Les guides étrangers mentionnent dans leur document qu'il n'est pas possible de s'allonger sur le sable."

"Pourquoi reculer alors qu'il existe un système fiable et breveté pour casser la houle et réensabler la plage" s’interroge Richard Pascal, le patron du Roucan Plage. Cet établissement d'un hectare créé en 1988 (69 emplacements) est lui aussi en front de mer.

"Avant de prendre une mesure si radicale, il faut tout essayer. Il en va de l'avenir de nos établissements. L’investissement serait moindre. Pourquoi ne pas entretenir l'enrochement comme le dit la loi. C'est surprenant. l'agglo ne s'en occupe pas. Pourtant, elle bénéfice de la taxe Gemapi. Elle entretient les plages, mais pas les enrochements."

''Nous voulons des garanties. Si nous reculons aujourd'hui, qui nous dit, que dans 10 ans, il ne frauda pas recommencer. Le passé nous l'a montré expliquent Marie-France et Richard Copier

Des travaux déjà réalisés sans impact réel

En 2015, quelque 7,9 millions d’euros ont déjà été investis pour construire une dune sur 900 mètres de long (de plus de deux mètres de hauteur) sur la partie plus la plus à l'ouest de Vias. Une partie de l'enrochement avait à l’époque été enlevée. Des professionnels avaient accepté de reculer de quelques dizaines de mètres leurs mobil-homes. Un investissement très onéreux, financé à 30% par l'Union européenne, sans installation d'atténuateurs de houle. Cinq ans plus tard, la dune qui a été grignotée par la mer, s’écroule par endroits. Tout est à refaire.

La dune s'affaisse en plusieurs endroits à Vias © Radio France - Stéfane Pocher

Nous ne voulons pas de recomposition spatiale

Dans un courrier daté du 8 janvier 2020, le préfet de l'Hérault se dit favorable à "la création d'un cordon dunaire en retrait de 180 mètres, ce qui induit des interrogations sur la viabilité économique des campings" écrit Jacques Witkowski. Des propos peu rassurants pour la population. ''180 mètres, c'est totalement inenvisageable'' pour Jordan Dartier, maire de Vias.

La mairie ne portera pas jamais un tel projet. Nos sommes sur un recul limité, mais nécessaire afin de reconstituer un cordons dunaire

Jordan Dartier, le maire de Vias tente de rassurer les réfractaires Copier

"On ne fait rien contre le peuple. Nous avons conscience des enjeux économiques. Mais l'un ne va pas sans l'autre. La pose de filets n'est pas suffisante. Il faut d'abord reculer, reconstituer la plage et ensuite protéger cette plage par des filets. Il faut limiter l'impact sur les parcelles."

Le projet héraultais loin aussi de faire l’unanimité

Même son de cloche des propriétaires de parcelles réunit au sein de l'APCOV. "On nous propose un package" explique Philippe Tremblin, de l’association de propriétaires de la côte ouest de Vias. Cette association regroupe 1.600 propriétaires de parcelles.

"La solution la plus rapide et efficace serait l’installation de filets. Non polluants pour l’environnement, ils ont fait leur preuve, et présentent des avantages pour les pêcheurs (viviers pour le monde piscicole). Pourquoi ne pas commencer par les tester ?"

Au début de l'année 2020, la société S-ABLE est venue présenter ses filets. Dominique Michon, le patron de la société a déjà rencontré les riverains.

''Nous avons été séduits par la qualité de ces filets'' explique Philippe Tremblin, secrétaire de l'APCOV Copier

L’APCOV propose même de financer l'expérimentation sur 200 mètres

Depuis des années, Vias souhaite l’installation d’atténuateurs de houle dans la zone des 300 mètres, mais ce projet a été retoqué par le préfet. Pourtant, ce type d’installation existe déjà à Sète.

Un enjeu capital pour l'avenir de la station balnéaire

Vias, qui compte 6.000 habitants à l’année, voit sa population dépasser la barre des 60.000 en période estivale. C'est est la deuxième station balnéaire d’Europe pour l'hôtellerie de plein air. Elle emploie 2.000 salariés l’été et génère 50 millions de chiffres d’affaires.

Le 15 décembre est donc important pour l'avenir viassois. Le maire Jordan Dartier est persuadé que le projet présenté sera retenu.

Vias est un site pilote au niveau national

D’autres communes en France ont aussi déposé des demandes de subventions pour des problématiques liées à leur littoral.