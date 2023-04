Destruction de 2.300 canettes de bière américaine qui portaient abusivement l'appellation champagne

La saisie a été effectuée début février dans le port d'Anvers, en Belgique , explique le Comité Champagne dans un communiqué de presse. Une saisie de 2 352 cannettes de bière américaine, produites pour le marché allemand et qui portaient "abusivement" plaide le Comité Champagne, l'inscription The Champagne of Beers. Dans les cannettes, pas de champagne, mais bien de la bière. Les douaniers belges interceptent la marchandise. L'Administration Générale Belge des douanes et accises expliquant; que chaque année, des milliers de contrôles sont effectués pour protéger les appellations d'origine protégée et que ses équipes font même l'objet de formations spécifiques.

la marchandise détruite et recyclée

Informé de la saisie, le Comité Champagne, organisme interprofessionnel, a confirmé aux douanes la nature illite des marchandises et a demandé la destruction de l'intégralité du lot. Cela a été fait, ce lundi 17 avril , à Ypres en Belgique, selon les normes environnementales. Pour ne rien gâcher, l'aluminium des cannettes a été recyclé et le liquide transformée en biogaz. C'est la première fois , semble-t-il et selon le représentant du Comité Champagne en Belgique, que des bières portant ainsi abusivement l'appellation champagne ont été saisie. Une appellation d'origine protégée que le Comité Champagne tente de faire valoir partout dans le monde.