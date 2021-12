Des cartes postales bientôt adressées aux retraités de Privas

Les résidents de la maison de retraite Lancelot de Privas l'avouent eux-mêmes, ils ne reçoivent quasiment plus de courriers et les cartes postales se font de plus en plus rares. C'est en faisant ce constat que l'idée d'adresser des cartes postales aux séniors a émergé chez Michel Gamondès l'adjoint aux associations de la mairie de Privas. Il explique, "il y a eu une rupture des courriers chez les personnes âgées, maintenant tout passe par le téléphone sauf que les cartes postales jouent un rôle thérapeutique, lorsqu'ils regardent certains lieux, cela fait appel à leur mémoire, ils se remémorent des lieux qu'ils ont parfois déjà connus."

À droite Michel Gamondès l'adjoint aux associations de la mairie de Privas signe le courrier qu'il va adresser à 300 associations ardéchoises - Lucile Auconie

Des cartes postales pour rappeler des souvenirs aux retraités ardéchois - Lucile Auconie

Pour qu'un maximum d'habitants et de jeunes soient informés du projet, la Mairie de Privas adresse ce mercredi un courrier à 300 associations sportives et culturelles, aux crèches et aux écoles. À l'intérieur de cet envoi, la Ville propose aux jeunes, pour égayer le quotidien des séniors de la Résidence Hospitalière de Montoulon, des résidents de l'Ehpad Lancelot ainsi qu'aux locataires d'Habitat Sénior des Récollets, aux patients du SSIAS de Privas et aux aînés du CCAS de Privas, de leur envoyer une carte postale avec un petit mot de solidarité.

Voici les adresses pour envoyer votre carte postale, vous avez jusqu'au 7 mai 2022 :

Service animation - Aux résidents de la Résidence Hospitalière de Montoulon Rue des anciens combattants d'Afrique du Nord 07000 PRIVAS

Service Animation - Aux résidents de l'EHPAD Lancelot, 6 boulevard Lancelot 07000 PRIVAS

Aux locataires Habitat sénior des Récollets, 8 boulevard de la glacière 07000 PRIVAS

Patients du SSIAS - ZA du lac-quartier Chamaras - BP 224-07002 PRIVAS CEDEX

CCAS Ville de Privas - Pôle Maurice Gounon - 11 Boulevard du Lycée 07000 PRIVAS

À la fin de ces échanges, une exposition rétrospective de ces envois se tiendra en mai 2022.