Des casseroles pour accueillir la ministre du Tourisme à La Baule

Les manifestants (et leurs casseroles) sont tenus à l'écart par la police.

Les opposants à la réforme des retraites ont décidé de chahuter tous les déplacements d'Emmanuel Macron et du gouvernement après la promulgation du texte. Et c'est le cas, ce vendredi, à La Baule et Guérande, où se rend la ministre du Tourisme, Olivia Grégoire. Mais de loin parce qu'ils sont tenus à l'écart par les forces de l'ordre.

Des "casserolades" envisagées à La Baule et Guérande

Un appel à l'accueillir au son des casseroles a été lancé par les altermondialistes d'Attac sur leur site internet. Ils donnent rendez-vous à 8h à La Baule, puis à Guérande à 9h30 et 11h15.

Plus de policiers que de manifestants

Une cinquantaine de manifestants y ont répondu et ils ont face à eux un important dispositif policier, constate notre reporter sur place. Du coup, la ministre a sauté cette première étape de sa visite même si tout se passe dans le calme. Elle est allée directement dans un camping de Guérande.

Les manifestants font preuves d'humour après l'arrêté pris par le préfet de l'Hérault lors du déplacement d'Emmanuel Macron. © Radio France - Hélène Roussel

Un arrêté pour interdire les deux d'artifice, mais pas les casseroles

Pour tenter d'éviter tout débordement, le préfet de Loire-Atlantique a pris un arrêté pour interdire l'utilisation et le transport des feux d'artifices, de tout ce qui pourrait constituer "une arme par destination" et le transport du carburant dans les agglomérations de Saint-Nazaire et de la presqu'île de Guérande. En revanche, pas d'arrêté "anti casseroles" comme d'ans l'Hérault pour la venue d'Emmanuel Macron.

"Tourisme social" et saisonniers

Après avoir rencontré des acteurs économiques ce jeudi soir, Olivia Grégoire doit rencontrer des saisonniers ce vendredi matin puis se rendre à la coopérative Terre de sel. Elle doit aussi détailler ses annonces pour le "tourisme social".