Des centaines d'emplois saisonniers à pourvoir dans l'agriculture en Meurthe-et-Moselle

Pas de forum de recrutement dans le Lunévillois cette saison pour recruter des saisonniers pour la cueillette des fruits cet été. Avec la pandémie, la chambre d'agriculture a mis en ligne une plateforme en ligne pour recueillir les candidatures en Meurthe-et-Moselle.

Selon la chambre d'agriculture, il y a des centaines de postes à pourvoir comme cueilleur ou cueilleuse mais aussi pour des profils plus spécialisés ou qualifiés, pour la récolte des mirabelles. Les postes sont disponibles principalement dans le sud du département, dans le Toulois, le Saintois, le Lunévillois et le Bayonnais. Mieux vaut avoir un moyen de locomotion et habiter à proximité.

Les candidatures sont déjà ouvertes.