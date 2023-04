Des centaines de boulangeries et de boucheries menacées de fermeture dans les Hauts-de-France

La CMA, la Chambre des Métiers de l'Artisanat des Hauts de France lance un cri d'alarme: 550 boulangeries-pâtisseries pourraient mettre la clef sous la porte dans les Hauts de France d'ici la fin de l'année. Il pourrait en être de même pour 270 boucheries. C'est ce que montre l'enquête menée par la CMA auprès des boulangers-pâtissiers et des bouchers-charcutiers de la région. A partir d'un échantillon de professionnels interrogés, il s'avère que 18% des 3.000 boulangers et pâtissiers des Hauts-de-France redoutent de mettre la clef sous la porte d'ici la fin de l'année. C'est le cas aussi de 15,5% des 1754 bouchers-charcutiers de la région. En cause: la flambée des coûts de l'énergie. Selon Laurent Rigaud, le président de la CMA, les factures d'électricité des artisans ont en moyenne été multipliée par trois ou quatre ces derniers mois.

ⓘ Publicité

Les fournisseurs d'énergie pointés du doigt

Une situation qu'il dénonce très fortement, mettant en cause les tarifs qu'il qualifie de toxiques imposés par les fournisseurs d'énergie: "Oui, l'Etat accompagne les entreprises, il prend entre 25 et 30% des factures des entreprises, mais ces factures sont hors normes! Et quand il reste 70% d'une facture hors normes, ça ne peut pas passer! Quand on a une facture de 1500€ par mois, et que d'un seul coup on passe à 12.000€. Même en redescendant à 8000€, ça ne passe pas! Les artisans n'y survivront pas!".

Laurent Rigaud, président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Hauts-de-France © Radio France - Odile Senellart

Laurent Rigaud met clairement en cause les fournisseurs d'énergie, "ceux qui gagnent de l'or en barre sur notre dos" selon lui. Il estime que ces fournisseurs doivent faire baisser les factures, comme ils le font d'ailleurs pour des cas isolés quand ils sont sollicités directement par des élus, la chambre de commerce ou via d'autres canaux.

Une facture divisée par deux grâce à l'intervention de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat

C'est par exemple ce qui s'est produit pour la boulangerie D'Hulster, située à Houplin-Ancoisne, près de Lille. Juliette Huys et Jérôme D'Hulster, tous deux âgés de 28 ans, ont repris une boulangerie à l'automne dernier, début novembre 2023. Ils ne s'attendaient pas à recevoir une facture de 12.000€ d'électricité, alors que les factures moyennent de leur prédécesseur s'élevaient à moins de 2.000€. Le couple, choqué, craignant pour l'avenir de son activité, sollicite la Chambre des métiers et de l'Artisanat qui est intervenue directement auprès de leur fournisseur d'énergie pour faire baisser la facture, qui a fondu de plusieurs milliers d'euros. Un soulagement pour le jeune couple qui peut envisager l'avenir plus sereinement.

Ce couple de boulangers d'Houplin-Ancoisne a reçu une facture de 12.000€ d'électricité qui a finalement été réduite demoitié grâce à l'intervention de la Chambre des métiers et de l'artisanat © Radio France - Odile Senellart

Mais le fait de devoir intervenir au cas par cas fait enrager Laurent Rigaud: "Ce qu'on est obligés de faire, c'est de mettre ces affaires sur la place publique, de nommer les fournisseurs. Quand on cite Total Energies dans le cas des boulangers d'Houplin-Ancoisne, je suis allez les voir, je leur ai dit que la facture était hors normes et que j'allais le faire savoir. Et comme par hasard, on a réussi à faire diviser la facture par deux. Ca n'est pas normal." Il estime que ça ne devrait pas être au cas par cas, mais qu'il devrait en être ainsi pour tous les artisans: "Il n'y a pas de raison pour que seuls les artisans qui connaissent quelqu'un à la CMA puissent être aidés. On veut faire passer le message: tous les artisans qui ont des factures hors normes doivent prendre contact avec la CMA, ou un élu, ou un journaliste pour faire parler de leur histoire et faire bouger les lignes!"