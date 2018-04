Indre-et-Loire, France

C'est paradoxalement une vente aux enchères qui peut donner l'eau à la bouche : plusieurs centaines de bouteilles de vins, souvent issues de domaines prestigieux, sont proposées aux enchérisseurs, toute la journée, à l'hôtel des ventes Giraudeau, à Tours.

Certains vins seront mis en vente quelques dizaines d'euros. En revanche, les bouteilles les plus prestigieuses pourraient valoir beaucoup plus cher, selon Rémi Gauthier, le commissaire priseur qui va diriger ces enchères : "_On a des Pétrus qui devraient tourner entre 800 et 1000 euros_. Il y a aussi des bouteilles de Sauternes un petit peu rares, des millésimes anciens, des choses des années 30 qui vont se négocier à l'unité entre 150 et 300 euros pièce, j'imagine".

Parmi les Bordeaux, de nombreux crus prestigieux : Pétrus, Lafite Rotschild, Mouton Rotschild © Radio France - Boris Compain

La majeure partie des bouteilles proviennent de la succession d'un collectionneur privé. Le prix de départ des enchères de certaines bouteilles a été baissé en raison de l'état des étiquettes et des capsules : "Certaines bouteilles ont été victimes d'une inondation en cave. Les étiquettes sont endommagées, mais le vin, lui, n'a pas subi d'altération. Malheureusement, pour identifier les châteaux et les millésimes, nous avons dû couper quelques capsules pour lire sur les bouchons. Du coup, les prix sont très attractifs et ça permettra d'avoir une très belle surprise lors de la dégustation".

Plusieurs caisses de vins seront également en vente. © Radio France - Boris Compain

La vente débute à 10H, ce matin, mais les plus grands vins (les Bourgogne, les Bordeaux et les Sauternes) seront mis aux enchères à partir de 14H.

Et n'oubliez pas : le vin, même le meilleur, est toujours à consommer avec modération!