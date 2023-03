Des centaines de pêcheurs réunis au Havre, ils craignent pour la survie de leur métier

Des centaines de pêcheurs se sont réunis, ce jeudi 30 mars, au Havre. D'abord au Pont de Normandie, où ils ont levé les barrières du péage, puis au niveau du port de pêche. Ils ont manifesté leur mécontentement contre plusieurs évènements qui vont, selon eux, compliquer la vie de leur filière. Ils ciblent notamment "les volontés de la Commission européenne", explique Loetitia Bourcier, pêcheuse de Port en Bessin. "Installer des éoliennes en mer, créer des zones protégées où nos bateaux ne pourront même pas naviguer sur douze milles nautiques", explique la coorganisatrice de l'événement. "L'Europe cède au lobby des ONG" selon elle. La pêcheuse craint que cela ne favorise les plus gros bateaux industriels.

Dans le bassin de la Manche, au Havre, des dizaines de bateaux, dont certains affichent des banderoles critiquant ces éoliennes en mer, ou les zones Natures, sont rassemblés et bloquent l'entrée du port de pêche. Ils tirent des fusées de détresse et allument des fumigènes. A terre, des feux sont allumés dans plusieurs zones de la ville, du port jusqu'à la Catène de conteneurs, créant un nuage de fumée noire visible de nombreux points de la ville.

"On craint pour la survie de notre filière, tout simplement", explique Loetitia Bourcier. Nicolas, lui commence tout juste dans le métier, "j'ai acheté mon bateau il y a dix jours", explique-t-il. "Si on avait été au courant de cette volonté de l'Europe, je ne l'aurais pas fait, là, si ça passe, on peut le revendre."

Les pêcheurs ont levé les barrières du péage du Pont de Normandie. © Radio France - Théophile Pedrola

Les pêcheurs ont reçu le soutien du député communiste de la Seine-Maritime, Sébastien Jumel, qui a plaidé pour une politique de soutien à la pêche artisanale : "Vous mangez 34 kilos poisson par an, mais 75% est importé, alors si cela continue, vous allez avoir du poisson carré avec des yeux dans les coins. L'Europe pense au fric, défend les gros, et bien nous, nous sommes là pour les petits."

Dans l'après-midi de ce jeudi 30 mars, les pêcheurs se sont retrouvés quai de Southampton, avant une action devant la direction inter régionale des mers. La police et des gendarmes ont mis fin au rassemblement en fin d'après-midi.

Les pêcheurs normands veulent continuer à se mobiliser, et notamment aller à Bruxelles, devant la Commission européenne le mercredi 5 avril.

