Des centaines de personnes à la fête de La Marseillaise sur l'île de la Barthelasse

Après cinq ans d'absence, la fête de La Marseillaise faisait son grand retour ce samedi au parc des libertés sur l'ile de la Barthelasse à Avignon (Vaucluse). Une fête organisée par le PCF, parti communiste français, à l'occasion de la Journée nationale de la Résistance et des 80 ans du journal, créé justement lors de la Résistance en 1943. Au programme : des conférences, des animations, des stands d'associations et de syndicats de gauche....et un invité d'honneur : Fabien Roussel qui a fait un discours. Le secrétaire national du Parti communiste français pour qui "c'est important de se retrouver, de se serrer les coudes et de continuer de se donner des arguments pour montrer que l'on peut réussir à augmenter les salaires, on peut réussir à donner des moyens à nos communes et on peut battre la réforme des retraites." La réforme des retraites qui était justement abordée avec une urne et des bulletins de vote, installés en plein air dans le Parc des libertés.

ⓘ Publicité

"On organise notre propre vote !"

Dessus, on pouvait y lire "Grand vote citoyen. Etes-vous pour l'allongement du temps de travail ? Votez." Plusieurs personnes ont joué le jeu et glissé un bulletin symbolique dans cette urne, comme Bruce Royer, secrétaire de la section de Pernes-les-Fontaines du PCF. "Dans le contexte d'aujourd'hui, c'est un peu humoristique, car les gens qui sont là ne vont normalement pas voter "oui". Mais nous n'avons pas d'autre moyen de nous exprimer, donc on s'exprime par l'humour ! Nous on aurait souhaité que cette question soit posée aux français, donc on organise notre propre vote !" Un avis partagé par Fabien Roussel : "Nous faisons la proposition au Parti Communiste français d'un référendum. Nous voulons que les français puissent s'exprimer et reprennent la main. Faisons une votation citoyenne dans toute la France, dans les communes, sur les marchés, aux portes des entreprises et demandons aux Français s'ils sont pour ou contre la retraite à 64 ans. Nous voulons sortir de cette impasse démocratique et donner la parole aux français." En attendant à Avignon le dépouillement de l'urne s'est fait ce samedi soir.