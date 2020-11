Des Champs-Elysées illuminés mais confinés

Contrairement à l'année dernière, il n'y a pas au de grande fête sur les Champs-Elysées pour célébrer les illuminations de Noël. La chanteuse Louane a animé une soirée en petit comité avant d'appuyer, avec la maire de Paris Anne Hidalgo, sur le bouton déclenchant les illuminations.

Illuminations de Noël aux Champs-Elysées © Radio France - Boris Hallier

Les 400 arbres de l'avenue se sont parés de rouge et malgré le confinement, certains Parisiens ont fait le déplacement pour admirer le spectacle. "L'année dernière il y avait plein de monde dans la rue", se souvient Carmen, une habitante du quartier. "Là c'est un peu déprimant, mais de voir toutes ces lumières ça redonne de l'espoir"

Une activité économique "désastreuse"

"Les illuminations c'est un spectacle gratuit, qui inspire un certain optimisme", explique Edouard Lefebvre, délégué général du comité des Champs-Elysées, qui espère que l'avenue va vite retrouver le dynamisme qu'elle a connu.

"On a perdu les touristes, nos magasins sont fermés, et puis il y a le télétravail qui nous fait perdre des clients. L'activité économique est "désastreuse" mais on espère que ce sera bientôt derrière nous", assure-t-il.