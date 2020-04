Coronavirus : "Des chantiers vont être abandonnés", prévient la Fédération du Bâtiment du Cher

L'épidémie de Covid-19 frappe toujours durement la France et le Berry. Malgré tout, certains secteurs d'activité espèrent une reprise partielle, progressive. C'est le cas du bâtiment et des travaux publics. Dans le Cher, le préfet a organisé une réunion avec les acteurs de la filière. "Les discussions ont permis d'envisager le redémarrage rapide de certains chantiers, interrompus par la crise et considérés comme propriétaires, dès avant la fin du mois d'avril", écrit la préfecture dans un communiqué.

Dans le Cher, certaines entreprises ont repris le travail, souvent sur de petits chantiers où l'application de gestes barrière est plus aisée. Tour à tour, de semaine en semaine, il y a de plus en plus de chantiers. En revanche, sur les chantiers de plus grande envergure, la reprise est plus délicate.

200 000 masques par mois nécessaires pour les entreprises du bâtiment dans le Cher

Car la reprise doit évidemment se faire sous conditions. D'ailleurs, le président de la Fédération du bâtiment du Cher reste prudent. "Le point dur qui reste à lever, c'est notre capacité à obtenir et fournir des masques en quantité suffisante pour nos salariés. Il ne faut pas démarrer trois jours puis arrêter et rapatrier tous les salariés parce qu'on n'a pas assez de masques pour les protéger dans les véhicules et sur les chantiers", insiste Michel Tissier, sur France Bleu Berry.

Il faudrait 200 000 masques par mois pour toutes les entreprises du bâtiment du Cher

Des mesures sanitaires de précaution qui vont probablement être adoptées pendant longtemps. "Ça va être comme ça au moins pendant trois à quatre mois. C'est le point dur", explique le président de la Fédération du bâtiment du Cher. Autre problématique, la prise en charge des salariés. "Sur les chantiers d'importance, il y a beaucoup d'entreprises et qui viennent de régions ou départements limitrophes. Les salariés viennent pour quatre à cinq jours de travail puis repartent chez eux. Il faut donc des moyens d'hébergement et de restauration, ce qui n'est pas le cas en ce moment car tout est fermé", souligne Michel Tissier.

Il faut travailler, ce n'est pas le chômage partiel qui va sauver nos structures

Des carnets de commande qui vont souffrir

Même lorsque la reprise des chantiers sera amorcée pour de bon, tout ne sera pas résolu. Les effets de cette crise sanitaire vont être sur le long terme. "Le téléphone sonne moins. Après avoir franchi cette étape de reprise et essayer vaille que vaille de faire l'année, les dossiers en décision sont bloqués, certains seront remis à plus tard. Il y aura sans doute un deuxième effet de cette crise qui va se voir dans les carnets de commande", prévient Michel Tissier, président de la Fédération du bâtiment du Cher.

Une situation d'autant plus frustrante que l'année 2019 avait été globalement positive et que 2020 partait aussi sur de bonnes bases. "Les carnets de commandes étaient bien remplis pour cette année. Mais là, ils vont se tarir. Il y a des chantiers qui vont être abandonnés et d'autres qui ne seront même pas analysés", conclut Michel Tissier.