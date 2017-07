Des chariots de supermarché connectés et made in Alsace

L'entreprise Wanzl basée à Sélestat, qui emploie 150 salariés, propose à la grande distribution un chariot d'un nouveau genre. Equipé d'une puce il donne des informations aux clients et à l'enseigne.

L'entreprise Wanzl basée à Sélestat depuis 1980 a présenté ce chariot dernière génération en mars dernier lors du salon Euroshop. L'innovation ne saute pas aux yeux, elle est invisible! Une puce RFID intégrée dans ce chariot et un système informatique permettent de transmettre des informations en temps réel explique Vincent Lefer directeur général de Wanzl France "le client va pouvoir gérer sa liste de courses en direct sur son téléphone tout en ayant connaissance des promotions dans le magasin, le client peut aussi payer directement avec son téléphone". Le supermarché y trouve aussi son compte "il peut gérer son stock de chariots dans les abris, la file d'attente aux caisses, ça permet de voir s'il faut ouvrir ou fermer des caisses", précise Vincent Lefer "de façon plus marketing, un peu comme sur internet, ce chariot permet de voir dans quels rayons les clients s'attardent plus, l'enseigne peut ainsi dynamiser sa démarche commercial". Reste à savoir comment les clients réagiront à ce suivi dans les rayons "tout est en option c'est à l'enseigne de choisir les modalités", poursuit Vincent Lefer.

Des chariots fabriqués à Sélestat

Les premiers chariots fabriqués en Alsace devraient arriver dans vos supermarchés dès l'an prochain en 2018. Le site de Sélestat espère ainsi remplir son carnet de commandes. L'entreprise alsacienne qui emploie 150 salariés fournit la France et l'Afrique du Nord.