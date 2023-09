Des chasses aux bouquets à l'occasion de la journée de la fleur française

Marie Legros est fleuriste depuis 15 ans à Ernée et il y a deux ans, elle s'est lancée avec son mari dans la production à Montenay, elle était l'invitée du 6/9 de France Bleu Mayenne ce vendredi 15 septembre : "On a été confronté à des problèmes d'approvisionnement lors du confinement et on s'est donc lancé, avec mon mari, dans la production de fleurs locales. On a de la pivoine, de la tulipe, de la narcisse etc...plein de fleurs, de mars à mi-octobre. Le reste du temps on travaille avec des grossistes et on privilégie les fleurs françaises. "

ⓘ Publicité

Plus de 8000 producteurs il y a 30 ans, aujourd'hui il y en a moins de 500

Près de 9 fleurs sur 10 sont importées en France. Elles viennent du Kénya, d'Ethiopie, de Colombie, ou encore d'Équateur. Et pourtant la demande existe, il y a 12 000 fleuristes en France.