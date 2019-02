Des chasseurs de mines en escale à Cherbourg

Manche, France

Ces 4 bâtiments de guerre des mines de l'OTAN sont la frégate danoise "Thétis" qui coordonne la mission de 3 chasseurs de mines (2 allemands et un belge). Ces bateaux militaires partiront lundi en Manche au large de Dieppe et de Courseule-sur-mer pour 15 jours (jusqu'au 7 mars) d'opération en mer. Il s'agit en fait chaque année depuis 1996 de faire un grand nettoyage des fonds marins. Le Danois Peter Krogh commande ces opérations de l'OTAN : "Il y a encore beaucoup de mines dans la Manche, je suis moi-même surpris et avec les courants parfois elles disparaissent puis réapparaissent nous devons surveiller pour être sûr que nous les avons toutes trouvées. Mais nous ne pouvons pas aller au delà de ce que nos équipements et nos plongeurs nous permettent soit à peu près à 50/60 mètres pour nos hommes après nos appareils peuvent aller un petit peu plus en profondeur".

Le Danois Peter Krogh commande ces opérations de l'OTAN (à gauche), le belge Olivier Devis commande le chasseur de mines Bellis (au centre) et le danois Soren kjeldsen commande la frégate Thetis © Radio France - katia lautrou

Des missions à haut-risque

Il s'agit de garantir la sécurité en mer en éliminant des engins explosifs. Des vestiges passés des deux dernières guerres mondiales comme des bombes, des obus mais aussi donc des mines. La frégate Thétis, 112m de long et 290 personnes à bord dont 10% de femmes coordonne les opérations menées par les 3 autres bateaux militaires. Des chasseurs de mines allemands et belge de 50 m de long qui seront bientôt rejoint par un français. La traque elle s’effectue à l’aide de sonars, haute et basse fréquence. Une fois détecté, il s'agit alors d'identifier l'engin puis d'alerter le préfet maritime de la manche et de la mer du nord qui a autorité sur la zone. C'est lui qui prend ensuite la décision soit de détruire la mine en l'explosant à l'aide d'un robot sous-marin ou de plongeurs démineurs soit en la désactivant. Des missions à haut-risque. Voilà pourquoi en général les chasseurs de mines se font très discrets à l'approche d'un engin explosif. Peu magnétique ils sont aussi très silencieux. Avec parfois des difficultés comme par exemple devant Cherbourg où avec la présence de rochers, c’est plus compliqué de distinguer mines ou obus. En moyenne on trouve 10 mines chaque année en Manche dont chacune contient de 600 à 900 kg d’explosifs.

A l'intérieur de la frégage Thetis © Radio France - katia Lautrou

On estime qu'il faudra encore une trentaine d'années pour dépolluer les fonds marins de la façade Atlantique-Manche Mer du Nord.