Des agents en grève depuis 3 semaines bloquent le centre technique de Saint-Denis

Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, France

Ce vendredi encore, aucun véhicule n'a pu passer les grilles du CTM de Saint-Denis, où travaillent 200 agents municipaux. Un blocage qui n'est pas sans conséquence pour le nettoyage, le marché de Saint-Denis et bien sûr les transports scolaires et périscolaires. 6 des 8 chauffeurs de cars municipaux sont en grève depuis 24 jours pour demander principalement le maintien du paiement systématique des heures supplémentaires. Car la ville a décidé brutalement d'appliquer la règle, à savoir la récupération des heures sup' plutôt que leur rémunération.

Stratégie d'économie

"Sur la feuille de paye, ça fait très mal" confie Christophe, l'un des conducteurs grévistes. D'autant que la municipalité a aussi décidé de remettre en cause la prime de panier, et le paiement des pauses du midi lorsque les cars sont en sortie pour la journée. Une stratégie d'économie que dénonce Amel Dahmani, la secrétaire du syndicat Sud Territoriaux pour la ville de Saint-Denis. "On a une haute administration qui ne pense que budget. Les élus nous disent qu'ils ont la pression de l'Etat qui baisse les dotations, et qu'il faut bien gérer. Mais ils sont en train de détruire le service public."

A l'hôtel de ville, on reconnaît du bout des lèvres la nécessité de maîtriser le budget, alors que les dotations de l'Etat ont baissé de 26 millions d'euros ces trois dernières années. Mais les élus estiment faire le maximum pour les agents. "On défend beaucoup le service public, assure Florence Haye, adjointe au maire en charge du personnel. Nous avons 3.600 agents, on se bat tous les jours pour un service public de qualité et pour des conditions de travail améliorées". Pourtant, les effectifs du service roulage ont littéralement fondu depuis 20 ans, passant de 54 à 8 postes. La mairie a même failli le fermer en 2007 avant de renoncer. D'après les agents, la municipalité communiste sollicite de plus en plus des sociétés privées pour transporter les enfants des écoles et des centres de loisirs.