Des chauffeurs-livreurs de Transports KB 90 en grève devant l'entrepôt d'Amazon de l'aéroparc de Fontaine

L'inquiétude et le ras le bol d'une partie des salariés de la société Transports KB 90. Une petite dizaine d'entre eux (sur la cinquantaine d'employés selon la direction) ont manifesté leur mécontentement ce jeudi midi devant l'entrepôt d'Amazon à l'aéroparc de Fontaine (Territoire de Belfort).

L'entreprise basée à Méziré est partenaire du géant américain et assure la livraison de ses colis sur le Nord Franche-Comté. Ses chauffeurs-livreurs grévistes étaient soutenus par les syndicats d'autres branches, CGT et CFDT en tête. Environ 80 personnes en tout étaient rassemblées pour dénoncer les conditions de travail et un manque de revalorisation salariale.

Les chauffeurs-livreurs de Transports KB 90 demandent de meilleures conditions de travail et salariales. © Radio France - Hervé Blanchard

Pour Fabian, employé depuis quelques mois dans la société de transports, "C'est surtout un gros ras le bol. On essaie de parler avec notre direction depuis plusieurs fois mais elle ne nous écoute pas. On nous met une grosse pression pour respecter les horaires de livraison, après sur la route, c'est de la mise en danger d'autrui mais ça ils (les patrons) ne veulent pas le comprendre. Nos heures supplémentaires ne sont pas payées, nos salaires, on demande 2 mille euros brut, on est censés toucher 1 800 voire 1 900, et actuellement on tourne au maximum à 1 500." Même discours pour Serge, chauffeur-livreur depuis quelques mois également "Autre exemple, je n'ai toujours pas eu de visite médicale depuis que j'ai commencé à travailler dans l'entreprise." Et Vincent, autre gréviste, de conclure "Nos primes qui nous sont soit-disant accordées, c'est limite si on les a. Ce n'est pas vivable."

La direction nie en bloc

Du côté de la direction que France Bleu Belfort Montbéliard a pu joindre, on affirme être en total désaccord avec toutes les revendications des grévistes. Elle nous annonce néanmoins s'engager à recevoir individuellement chacun des grévistes pour tenter de trouver une solution au conflit.