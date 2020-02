Des chauffeurs livreurs licenciés du jour au lendemain après le dépôt de bilan de la société FG express

Les salariés de FG expresse, sous-traitant de Chronopost, dénoncent leurs licenciements et le non paiement de leurs salaires de janvier et février

Montpellier, France

Une partie des salariés de la société FG express se sont retrouvés lundi matin devant les grilles de la société Chronopost à Montpellier, dans le quartier Garosud pour protester contre leur licenciement. Ils viennent d'apprendre que leur société qui livre les colis pour le compte de Chronopost dépose le bilan et qu'elle ne serait pas en capacité de payer les salaires de janvier et février. Une nouvelle qu'ils ont appris par mail, envoyé par leur employeur, vendredi soir dernier. Un mail qui leur demande de ne pas venir travailler ce lundi : "Je vous informe par ce mail que je dépose le bilan (...), je ne peux plus régler vos salaires ainsi que le gasoil, il est donc inutile de vous présenter à votre poste. Je vous demande de restituer carte gasoil, badge mapping, et les véhicules lundi matin 9h au siège social".

Les salariés sont écœurés : "On nous prévient au dernier moment, on est vraiment les dindons de la farce" selon Rémi, Ils nous ont dit de continuer à travailler normalement, qu'on serait payé le 15. Résultat, on reçoit un vieux mail et on se retrouve face au mur". Les salariés, soutenus par la section CGT FAPT (Fédération de l'Activité Postale et Télécom) de l'Hérault, ont décidé de déposer un recours en référé pour, au minimum, percevoir leurs salaires des mois de janvier et février et le paiement de leurs heures supplémentaires. "On va faire nos comptes, dit Max, ça fait huit mois que je fais des journées de 12 heures, des heures supplémentaires non payés et là, deux mois sans salaires. On ne va pas se laisser faire."

Mohamed est d'autant plus écœuré que les salariés ont voulu faire grève mardi 11 février pour dénoncer le retard de paiement des salaires mais "Chronopost nous a menacé de nous retirer nos badges si on ne livrait pas les colis du jour. C'est pas normal que Chronopost intervienne contre le droit de grève. Eux, ils gagnent des millions et ils s'en foutent. En déléguant les livraisons à des gens qui gèrent mal, ça donne des situations comme ça. C'est nous, les gens du plus bas dans la chaîne qui en pâtissent. On va se battre. Je viens de me marier, je viens de prendre un crédit. Là, je sais pas quoi faire. On est piégé".

Pour Guillaume Griveau, secrétaire général de la FAPT CGT de l'Hérault, c'est tout le système qui est à revoir dans le secteur de la messagerie. "95 % des livraisons de Chronopost, DPD, Orange ou encore GLS, UPS et TNT sont assurées par des sous-traitants. Ce qui favorise le donneur d'ordre et pénalise les salariés. un colis payé 30 euros à Chronopost rapporte entre 1,50 à 2 euros à la société sous-traitante".

Dès ce lundi, les colis de Chronopost étaient livrés par une autre entreprise de livraison à domicile.