Des chauffeurs parisiens toujours mobilisés contre Uber

Les chauffeurs de VTC ont repris ce mardi leurs actions contre Uber, avec un rassemblement silencieux devant le siège parisien de la plateforme américaine. Ils promettent une grande journée d'action le 16 janvier.

Les fêtes de fin d'année n'ont rien changé à leur colère. Une trentaine de chauffeurs de VTC sont rassemblés depuis 6h ce mardi devant le siège parisien d'Uber, près de la gare Rosa Parks dans le 19ème arrondissement. Trois organisations professionnelles ont appelé à cette nouvelle action symbolique contre l'application leader du marché. La multinationale impose toujours à ses chauffeurs une commission de 25% (depuis le 8 décembre dernier) et refuse tout dialogue, contrairement à ses concurrents français (Chauffeur Privé, Allocab, LeCab, Marcel...). Cette fois-ci, les manifestants ont décidé de ne pas gêner la circulation.

Les chauffeurs espéraient aussi s'inviter à la journée de recrutement organisée par Uber dans son centre "d'Accueil Partenaires" à Aubervilliers (93), mais les organisations n'ont pu obtenir l'autorisation des autorités. Par précaution, l'entrée du site était bien gardée ce mardi matin.

L'entrée du centre de recrutement d'Uber à Aubervilliers (93) ce mardi matin. © Radio France - Nicolas Olivier

Pour Jean-Luc Albert, il est important que les aspirants chauffeurs sachent que "les dessous de la mariée ne sont pas roses". Son association ACTIF-VTC et plusieurs autres invitent toujours les collègues à se déconnecter d'Uber jusqu'à nouvel ordre. Depuis le début du mouvement le 15 décembre, les plateformes françaises attireraient d'ailleurs de plus en plus de nouveaux chauffeurs.

Les représentants des professionnels ont déjà rencontré le médiateur Jacques Rapoport, nommé par le gouvernement mi-décembre. Si aucune geste de la firme californienne n'intervient dans les prochains jours, les associations promettent une grande journée d'action contre Uber le lundi 16 janvier, place de la Bastille à Paris.