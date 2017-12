Des chefs de restaurants gastronomiques cuisinent pour les Restos du Coeur

Ce mardi 5 décembre, un grand repas sera servi au restaurant l'Alliance des Saveurs à Bonchamp-lès-Laval. 80 couverts, dont les bénéfices seront versés intégralement aux Restos du Coeur. L'initiative aura lieu simultanément dans 12 villes de France.

Des dîners gastros ... pour les Restos ! Un repas de 100 euros, dans un restaurant gastronomique, dont les bénéfices sont versés aux Restos du Cœur, sera servi à près de 80 clients de l'Alliance des Saveurs à Bonchamp-lès-Laval, le mardi 5 décembre. Un beau geste pour l'association mayennaise des Restos du Cœur et ses plus de 4.000 bénéficiaires. Cette initiative a lieu dans douze villes de France et a permis depuis trois ans de récolter plus de 328.000 euros.

1 euros = 1 repas pour les Restos

À Bonchamp-lès-Laval, cinq chefs de toute la région vont cuisiner ensemble le temps d'une soirée pour 80 clients. Ce repas c'est avant tout le monde de la gastronomie qui tend la main à celui de la précarité. Une façon de montrer qu'on peut être un grand chef de cuisine sans être déconnecté du terrain. "Bien sûr que nous ne sommes pas déconnectés de la réalité. Il y a juste à sortir de chez soi et regarder dans la rue. Cette opération permet de récolter 150.000 euros le soir, puisque nous sommes 12 restaurants en France à participer. Il faut savoir qu'un euros est égal à un repas pour les Restos du Coeur" explique Stéphane Louveau le chef de l'Alliance des Saveurs.

"Nous allons cuisinier en plein milieu de la salle de restaurant" Copier

Quatre autres chefs de la région Pays de la Loire, vont investir le restaurant de Stéphane Louveau le temps d'une soirée. Il s'agit de Nathan Cretney du domaine de Brandois en Vendée, Mickaël Pihours du restaurant Le Gambetta à Saumur, Didier Chapeau de l'hôtel Le Ricordeau à Loué et Antoine Malet de l'établissement Le Saint-Christophe à La Baule. Chacun sera le commis d'office de l'autre, les chefs vont cuisiner à tour de rôle. Il y a une nouveauté par rapport à l'année dernière : ces professionnels de la gastronomie vont concocter leur plat dans la salle où mangeront les convives, histoire de partager.

Langoustine et pigeonneau fermier

Au menu : une préparation de langoustine et coquillage, un bouillon de crevette grise, chou-rave et des radis du jardin. Mais également un pop-corn de câpres et du citron confit. Un pigeonneau fermier-carottes, pain pita et jus à la Bergamote. Le chef mayennais lui, cuisinera juste avant le dessert. "Je vais travailler le chèvre de Saint-Berthevin-la-Tannière avec le miel de Courbeveille et un caramel de figues" explique Stéphane Louveau. 80 chanceux vont se régaler et régler l'addition de 100 euros, pour la bonne cause. Si vous voulez participer à cette soirée au bénéfice des Restos du Cœur, vous réservez en appelant directement l'Alliance des Saveurs à Bonchamp-lès-Laval.

"En cuisine ça chambre un peu" Copier