Des chèques Fédébon à gagner chez les commerçants du Gard

A partir de ce samedi 9 et jusqu'au 30 janvier, la CCI Gard propose aux 906 commerçants du Gard adhérents au réseau Fédébon de faire gagner 40 000€ de chèques cadeaux à leurs clients. L'opération «Ensemble, soutenons nos commerçants» est un joli coup de main aux commerçants, entre la période des fêtes de Noël et les soldes d'hiver. Et les clients, évidemment, vont aussi en profiter ! Un cercle vertueux où il n'y a que des gagnants finalement : commerçants, clients, mais aussi entreprises et collectivités qui financent l'opération.

Des chèques jusqu'à 100 euros

Le principe de l’opération est simple : chaque commerçant participant à l’opération affiche sur sa vitrine le sticker et remet à ses clients un ticket à gratter (jeu gratuit sans obligation d’achat). Si le ticket est gagnant, le client peut gagner des chèques cadeaux Fédébon d’une valeur de 100 €, 50 € et 20 €. Il lui suffira de retourner son ticket gagnant par courrier à la CCI lui adressera en retour ses chèques cadeaux.

Où dépenser les Fédébons : chez plus de 900 commerçants gardois adhérents dont 228 établissements relevant des secteurs de la restauration et culture loisirs.

Liste complète : https://www.fedebon.fr/30/vous-recherchez/un-magasin-participant/