Des "chèques gourmands" en vente à Brest pour soutenir les restaurateurs

Ils sont les meilleurs ambassadeurs du terroir brestois, mais les restaurants sont aujourd'hui fermés et pour beaucoup en grande difficulté financière. Alors pour leur donner un coup de pouce, l'Office de tourisme de Brest Métropole met en vente dès ce mardi 8 décembre des "chèques gourmands".

Trésorerie immédiate

D'une valeur de 20, 40 ou 50 euros, ces coupons seront utilisables jusqu'au 31 décembre 2021 dans l'un des restaurants partenaires de l'initiative, qu'il faut désigner dès l'achat. Une contrainte de taille puisque seuls 13 établissements ont à ce jour répondu à l'appel (Le Crabe Marteau, la Maison de l'Océan, Au Monde des Crêpes, L'O à la Bouche, Diwali, Le Ruffé, L'Étage, la Taverne, Aux Tours du Château, Le Jardin d'Hiver, Brasserie Le Carré, Crêperie Blé Noir, Latitude Crêpe). Cela permet à l'Office de tourisme de reverser rapidement aux restaurateurs les sommes perçues afin de leur apporter une trésorerie immédiate.

ECOUTEZ Armel Gourvil, président de l'Office de tourisme de Brest Métropole Copier

Olivier Costil et Armel Gourvil, respectivement directeur et président de l'Office de tourisme de Brest Métropole. © Radio France - Nicolas Olivier

Les bons cadeaux, vendus à l'accueil de l'Office de tourisme et sur son site internet, n'autoriseront ni rendu de monnaie, ni remboursement. L'opération mise sur la volonté des habitants de soutenir leurs restaurants et "d'offrir un cadeau local, original et solidaire" à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Mise en avant

Les restaurants brestois et leurs chefs pourront aussi profiter d'une vitrine, indique Olivier Costil, le directeur de l'Office de tourisme : "on souhaite les mettre en avant sur nos différents outils de communication et notamment sur nos réseaux sociaux pour valoriser leur savoir-faire par le biais de portraits, de témoignages, de recettes parce que derrière toute bonne table il y a un grand chef avec une histoire et un parcours."

Cette campagne de communication pourra aussi servir à promouvoir les offres de plats à emporter ou à livrer proposées par les différents restaurants de l'agglomération brestoise.

Office de tourisme de Brest Métropole. 8 Avenue Georges Clemenceau 29200 Brest. Ouvert du lundi au samedi de 10h à 17h.