Des chiffres encourageants pour la Coupole des Halles à Nîmes

La Coupole de Nîmes, vidée de la majorité de ses enseignes depuis plusieurs années, semble revivre si l'on en croit les chiffres publiés par le groupe Socri Reim qui l'a reprise en juin 2021. Le centre commercial a enregistré selon lui une augmentation de plus de 16% de chiffre d'affaires annuel par rapport à 2019 (après retrait des mois de fermeture imposée par le confinement). "A partir de la reprise du centre et de sa réouverture totale en juin 2021, tous les mois ont enregistré une progression de 6 à 34% de leurs chiffres d’affaires par rapport à 2019". Depuis la reprise, deux nouvelles enseignes se sont installées : SHE (offre prêt-à-porter et accessoires femmes) en décembre 2021 et Wizard Geek, boutique dédiée à l'univers de Harry Potter ouverte également à la fin de l'année 2021.

Les travaux de rénovation ont commencé

Le groupe indique que plusieurs rénovations techniques ont été lancées depuis la reprise : remise en peinture des entrées et du mail, reprise des sols et du pilotage des installations de chauffage-climatisation. La sécurité a été valorisée dans le centre commercial avec l’installation de nouvelles caméras et une réorganisation du service de sécurité. Une nouvelle signalétique a été installée au sein même du centre. "_Les travaux se poursuivront en 2022 par l_a végétalisation du centre avec plus de trente jardinières réparties dans tout le mail du centre nîmois. Parallèlement, une nouvelle identité graphique a été créée. La communication du centre s’est intensifiée avec la reprise du compte Facebook, la création d’un Instagram, plusieurs collaborations avec des influenceurs… 2022 sera l’année de la création d’un compte Tik Tok; Le site internet sera également entièrement transformé en 2022 avec de nouvelles fonctionnalités." Dans son communiqué en revanche, le groupe n'annonce pas l'arrivée de nouvelles enseignes.