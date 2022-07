Des chômeurs longue durée rouvrent une ancienne champignonnière dans la Vienne pour "reprendre confiance"

Le petit groupe d'officiels se presse dans de larges galeries souterraines éclairées par un cordon lumineux, où la température ne monte pas au-delà des 12°C. "Donc là vous êtes à l'entrée de la cave", décrit Éric, le guide de la visite de cette ancienne champignonnière de Scorbé-Clairvaux, près de Châtellerault. "C'est notre lieu de passage pour pouvoir ensuite aller dans les salles de cultures, où l'on mettra nos bacs de champignons. Ensuite, on procèdera à la pousse...", explique-t-il en face d'Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, en visite sur l'ancienne exploitation ce vendredi 1er juillet.

Au chômage depuis quatre ans, Éric fait partie de l'association Le Ressort, basée à Naintré, une entreprise à but d'emploi (EBE) qui aide les chômeurs de longue durée et autres personne exclues du monde du travail à se réinsérer. Grâce à cette association, et dans le cadre du dispositif national Territoires zéro chômeur de longue durée, Éric et quatre autres ex-salariés vont reprendre, dès la rentrée, l'ancienne exploitation de champignons de Scorbé-Clairvaux et son hectare et demi de galeries, fermées en 2004.

Pas de formation officielle

Cinq employés y travailleront au début, mais l'objectif est fixé à 20 salariés à plus long terme. "Quand on est éloignés de l'emploi depuis un certain nombre d'années, on a tendance à se décourager et à perdre parfois confiance en soi", explique Éric, qui gérait des commerces alimentaires par le passé. "Donc c'est une opportunité d'intégrer ce genre d'entreprises."

Le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, entouré d’élus locaux, ont visité l’exploitation, vendredi 1er juillet. © Radio France - Bastien Munch

Parmi les nouveaux salariés, une sexagénaire qui connait bien les lieux. Marie-Josée, 60 ans, lunettes au bout du nez. C'est l'une des dernières salariées de l'ancienne champignonnière. Elle a quitté la petite entreprise en 1999. "C'est sûr que ça a changé, c'est différent de mon époque à moi", confie-t-elle. "Sincèrement, je ne pensais pas du tout qu'elle rouvrirait un jour. Il y a une petite émotion. Mais bon, il faut se remettre dans le bain !"

Et pour cela, pas le choix : il faut se former sur le tas. "Il n'y a pas de diplôme, pas d'école", explique Éric. "Donc il faut apprendre des anciens, des gens qui ont ces compétences, qui acceptent de donner de leur savoir-faire." Des champignonnistes venus de Vendôme, dans le Loir-et-Cher, vont notamment former les salariés de Scorbé-Clairvaux.

Un double objectif pour la région

Cette future exploitation fait aussi partie des Expérimentations territoriales contre le chômage de longue durée (ETCLD). "Dans un premier temps, ça permet de remplacer les prestations de la CAF et des départements par des rémunérations", détaille Alain Rousset, le président du Conseil régional. "L'argent qui était versé devient un vecteur pour arriver à l'emploi et à la formation. On aura donc des emplois en plus, et on aura sorti beaucoup de personnes du RSA ou du chômage de longue durée."

L’ancienne champignonnière de Scorbé-Clairvaux a fermé en 2004. © Radio France - Bastien Munch

"Le deuxième point, c'est qu'on relance une activité", continue le président. "À la fois avec de la proximité, de la durabilité, du respect de l'environnement... Il ne s'agit pas de forcer la pousse des champignons mais d'avoir dans l'assiette le goût d'un bon champignon. On aura une production qui peut se faire en proximité. Donc c'est vrai que c'est coup double." En tout, 250.000 euros ont été investis dans cette nouvelle champignonnière. Les premiers champignons seront vendus sur les marchés à partir du mois d'octobre.

La champignonnière de Scorbé-Clairvaux s’étend sur un hectare et demi de galeries souterraines. © Radio France - Bastien Munch

Contrairement à l’ancienne exploitation, la nouvelle champignonnière utilisera des bacs surélevés, pour éviter aux salariés de rester baissés. © Radio France - Bastien Munch