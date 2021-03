Des City Games à Annecy, "pas suffisant" mais "ça permet d'être vivant" pour le centre Mystères du Lac

L'escape game vous connaissez ? Ce jeu où vous êtes enfermés dans une salle et n'en sortez qu'en résolvant des énigmes... A Annecy, les "Mystères du Lac" en propose aussi en extérieur. Une corde à leur arc qu'ils peuvent déguéner à une époque où les activités intérieures sont interdites.

Emeric Antoine est le gérant et co-créateur des "Mystères du Lac".

France Bleu Pays de Savoie - Ca y est, le printemps est là ! C'est une bonne nouvelle pour votre activité en extérieur ?

Emeric Antoine - Oui tout à fait. Le redoux du mois de février a relancé l'activité en extérieur, jumelé avec les vacances scolaires, d'autant plus qu'il n'y avait pas grand chose à faire dans Annecy... Donc on a eu pas mal de demandes pour se divertir et redécouvrir la ville de façon un peu originale.

L'escape game en extérieur, ça marche vraiment ?

On n'aime pas trop utiliser les termes "escape game en extérieur", on préfère "enquête" ou "chasse au trésor". Oui ça marche parce qu'aujourd'hui les gens sont de plus en plus friands de jeux d'énigmes, de trouver un but quand ils se baladent dans la ville. Ca apporte un petit plus à leur visite. C'est complémentaire à l'escape game. Effectivement on n'a pas ce côté en immersion dans une salle avec un décor et un univers assez particulier, mais on reste dans un côté assez ludique de résolution d'énigmes. On essaye quand même de proposer quelque chose d'assez immersif.

Proposer des activités en extérieur vous permet de vous maintenir économiquement en ce moment, puisque les activités en intérieur sont interdites ?

Non ce n'est pas quelque chose qui nous permet de nous maintenir car ça ne représente même pas 20 % de notre chiffre d'affaires habituel. C'est plus sur le côté psychologique que ça joue : se sentir toujours vivant dans l'exercice de notre activité professionnelle. Mais ce n'est pas ça qui va nous faire vivre, clairement.

Vous avez d'autres projets que vous comptez développer en extérieur ?

En fait on a une troisième activité : on crée des aventures, des jeux d'énigmes pour des clients en extérieur qui veulent développer des nouvelles activités avec la crise de la covid, pour attirer une nouvelle clientèle. On a quelques projets en cours. Et après on a profité de ce temps de confinement pour réfléchir à de nouveaux jeux en extérieur comme en intérieur.