Des clés pour changer de métier au forum de la reconversion professionnelle, ce vendredi, à Toulouse

Un forum autour de la reconversion professionnelle, ce vendredi 30 septembre à Toulouse. A partir de 9h15 et jusqu'à 17 heures, des entreprises et des spécialistes des questions d'emploi et de formation répondront à vos questions à la Cité à Montaudran (ex-halles Latécoère). L’occasion de trouver des clés pour vous lancer si vous songez à changer de métier. Philippe Mazza, le délégué régional de de l'Opérateur de compétences des Entreprises de Proximité est l'un des co-organisateurs du forum Clés d'Avenir était l'invité de la Nouvelle éco.

La reconversion professionnelle est un sujet dont on parle beaucoup depuis la crise du covid. Il y a vraiment eu un boom des envies de reconversion ?

Il y a eu un boom manifeste, en témoigne encore une étude de l'Ifop du mois de juin, qui dit qu'effectivement la plupart des Français s'interrogent aujourd'hui et ont envie de changer de métier. Il y en a même 87 % qui pourraient être amenés à franchir le pas. C'est vraiment un sujet d'actualité.

87 %, c'est assez énorme. Il y a un souci quelque part, non ?

Non, je ne pense pas qu'il y ait de souci. Je crois que les gens s'interrogent sur leur envie de changer de métier. Soit pour changer de qualité de vie, soit parce qu'ils cherchent un métier moins stressant ou des conditions de travail moins difficiles. Et puis aussi, tout simplement, pour obtenir une meilleure rémunération supérieure. C'est aussi un des facteurs importants.

Philippe Mazza, le délégué régional de l'Opérateur de compétences des entreprises de proximité - DR

Quels sont les secteurs plébiscités dans la région et quels sont ceux qui sont le plus désertés ?

C'est très difficile à dire, il n'y a pas d'analyse très précise sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que sur ce forum, on va voir des entreprises du type Airbus et Engie. Mais également des représentants de branches professionnelles comme les métiers de bouche, les métiers de l'automobile, les métiers du bâtiment, pour justement montrer quels sont les secteurs d'activité qui recrutent et quels sont les métiers dans lesquels les gens peuvent s'épanouir.

Une reconversion professionnelle, ça se prépare. Vous dites que ça ne se fait pas du jour au lendemain ?

Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions : Pourquoi je souhaite me reconvertir ? Se poser la question des secteurs où on a envie de travailler. Et surtout les métiers qui recrutent et plus particulièrement les métiers qui recrutent sur son territoire. Ce forum sert exactement ça : vous aurez l'ensemble des professionnels qui vont répondre à toutes les questions que les salariés doivent se poser avant d'imaginer une reconversion professionnelle.

Il n'y a pas d'âge pour entamer une reconversion professionnelle ?

Ah non, pas du tout. On peut même imaginer des jeunes qui ont fait un bac pro et qui décident de repartir vers un CAP : c'est une forme de reconversion. Et puis après, à 30, 40 ans ou 50 ans, on peut toujours imaginer changer de métier. Je vais vous citer l'exemple de mon fromager : il a un peu plus de 50 ans, il travaillait à Aéroports de Paris : c'est un changement de ville total. Il est passé du service marketing d'une grande entreprise à vendre des fromages dans mon village... et visiblement il est extrêmement heureux !

La nouvelle éco, à écouter du lundi au vendredi à 7h15 sur France Bleu Occitanie.