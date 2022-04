Des Clics Photos à Vailhauquès, numériser ses anciennes photos et vidéos sans se ruiner

On a tous dans nos armoires, nos greniers, de vieilles bobines Super 8, des cassettes VHS, des négatifs de photos ou des diapositives. Des vieilleries qui recèlent des trésors de familles inestimables. Alors arrêtons de les laisser s'abimer dans ces cartons et mettons les sur des formats numériques d'aujourd'hui.

Des Clics Photos, une entreprise de Vailhauquès propose de louer tout le matériel nécessaire pour transformer l'argentique en numérique.

Lise Scherer était l'invitée de la Nouvelle Eco sur France Bleu Hérault

Qu'est ce que vous mettre en location précisément ?

Tout ce qui est scanneur numérique de tout type pour transformer les photos, les diapos, les vieilles bobines super 8. Chaque appareil est destiné à un support spécifique. Donc, vous avez des scanners à négatifs, par exemple, où vous mettez en masse vos négatifs et ça transforme votre support argentique en fichiers numériques de type JPEG, facilement lisibles sur ordinateur et ensuite on a tout ce qui est scanner à Super 8 ou là, vous mettez vos bobines et ça numérise image par image votre votre film pour le transformer en fichiers numériques lisibles sur sur télé ou sur ordinateur.

Pendant le confinement, les gens ont ressorti leur vieilles photos

Qu'est ce qui vous a donné cette idée ?

C'est pendant le confinement où, effectivement, les gens ont eu du temps. Donc ça m'a donné l'idée d'offrir un service de numérisation à domicile pour que les gens soient autonomes sur leur numérisation de souvenirs. Pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui sont retournés dans leur grenier chercher leurs photos, leurs diapos, parce qu'ils avaient du temps justement pour ça. Et c'est un service qui s'est développé à ce moment là.

Numériser ses photos et vidéos, on pouvait le faire jusque là par un professionnel. Pourquoi les gens s'adressent à vous ?

Déjà, il y a un côté budgétaire, c'est à dire que ça revient beaucoup moins cher. C'est entre 60 et 70 euros pour quatre jours de location sur un matériel qui est semi-professionnel. Donc c'est moins cher que on confiait ses photos à un labo. Et puis les gens ont plaisir à numériser leurs propres souvenirs qu'ils ne veulent pas forcément confier à une personne tierce. Là aussi, le plaisir de redécouvrir des vieux souvenirs qu'ils n'avaient plus l'occasion d'avoir en tête.

L'idée c'est de pouvoir partager facilement ses photos et ses films

Et qu'est ce qu'ils en font ?

En fait, l'idée de numériser soi même, c'est aussi pour le partager, le diffuser à sa famille sur des supports faciles et facilement lisibles. Parce que le problème de ces Super 8, ces diapos, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus forcément l'appareil qui va pouvoir les lire. Les cassettes VHS, c'est pareil. Nous, on a un magnétoscope qui numérise directement la VHS sur le DVD.

L'avantage aussi, c'est de les conserver. Parce que ça s'abîme, tout ça, non ?

Oui, tout à fait. Et surtout, on peut les conserver sur des disques durs externes pour pouvoir effectivement leur donner une durée de vie un peu plus longue.

Du matériel facile à utiliser, livré directement chez vous

C'est facile à utiliser votre matériel ?

C'est très simple. On fournit des notices. Il y a des tutoriels et on a un support hotline ou support tchat pour les gens qui ont des difficultés. Mais c'est vraiment très, très simple d'utilisation.

Il faut venir chercher le matériel chez vous ?

Non. On livre, nous sommes une société de e-commerce, on livre partout en France, et plus spécialement dans l'Hérault, on fournit un bon de retour pour que les gens nous retournent simplement le matériel.