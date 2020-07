Des clients d'Orchestra en colère

L'entreprise Orchestra basée à Saint-Aunès (Hérault) refait parler d'elle. Apres le feuilleton du redressement judiciaire ( le tribunal de commerce de Montpellier a confié la reprise du groupe a son fondateur et président Pierre Mestre), ce sont aujourd'hui des clients insatisfaits qui se manifestent. Des centaines d'entre eux se plaignent de ne pas avoir reçu des articles commandés durant le confinement et avoir toutes les peines du monde à se faire rembourser.

En avril, Nadia Belkadi qui vit dans la région parisienne achète sur le site internet d'Orchestra des articles pour la future naissance de son neveu. La livraison est promise dans trois semaines mais une fois le délai passé, deux tiers des produits ne sont toujours pas là. Elle contacte à plusieurs reprises le SAV qui lui demande de patienter. Lassée et en colère, elle décide de créer une page Facebook (Recours collectif contre Orchestra) et se rend très vite compte qu'elle n'est pas la seule dans ce cas :

On est monté rapidement à 800 clients dont certains avaient déboursés plus de 1000 euros en vêtements et matériel de puériculture. Ils n'avaient rien reçu et n'avaient pas les moyens d'acheter les produits ailleurs en attendant le remboursement.