Des clients sans masque : "menaces, injures, les gens sont violents" se plaint le gérant d'un bar en Mayenne

"Les gens sont à la limite de la violence, ils ne respectent rien du tout", des menaces, des injures, tous les jours. 3 clients sur 4 ne portent pas de masque affirme le commerçant, qui préfère garder son anonymat pour se confier à France Bleu Mayenne.

Pourtant, le port du masque est obligatoire dans les bars et les restaurants. Le protocole sanitaire le prévoit. C'est obligatoire pour entrer dans un établissement, obligatoire pour se déplacer à l'intérieur, à table seulement on peut l'enlever : "j'ai une serveuse de couleur. Alors vous imaginez ! N'en parlons pas. Elle est au chômage partiel, l'activité est en baisse, on ne peut pas faire autrement".

Le patron du bar-tabac a prévenu la mairie et la gendarmerie

Et c'est au patron de faire respecter les mesures sanitaires sinon : "on risque une fermeture administrative. Il faut respecter les mesures sanitaires. Il faut qu'on se couvre. On se fait insulter, menacer, on va finir par se faire casser la figure".

"On va finir par se faire casser la figure"

Ce propriétaire de bar-tabac-PMU en croise du monde. Il élève la voix, personne ou presque ne l'entend. Ras-le-bol des incivilités, ce qui l'a poussé à prévenir la mairie et la gendarmerie.

Après 2 mois de confinement, évidemment, beaucoup sont tentés de revenir à un comportement social traditionnel, comme avant. La crise sanitaire est certes stabilisée mais elle n'est malheureusement pas encore derrière nous.