Des clients satisfaits des bonnes affaires à la braderie du Mans

A la braderie du Mans ce samedi 11 septembre, de nombreux passants avaient les bras chargés de sacs. "J'ai un peu de tout, et franchement j'ai fait des économies", s'enthousiasme Evelyne, une retraitée. "Des baskets à 130 euros vendues 49, j'appelle ça une bonne affaire."

Mais comme l'année dernière, la braderie était réservée aux commerçants sédentaires. "C'est vrai qu'avec les particuliers, c'était sympa, on voyait plus de choses", explique Marion. Un avis partagé par Dounia, vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter. "C'est moins festif, moins animé, c'est plus calme", raconte-t-elle. "On essaye de faire des prix plus attractifs que les années précédentes, avant on bradait le minimum, là on est sur du moins de 50%"

Faire du chiffres d'affaires, après des soldes mitigées

L'occasion surtout pour les commerçants de vendre leurs stocks après des soldes estivales décevantes. "Il nous restait des produits alors on a rajouté -10% dessus pour permettre l'achat", explique une vendeuse d'une boutique de vêtements. "Mais aujourd'hui, ça part très très vite, ça nous permet de faire monter le chiffre d'affaire qui a vraiment beaucoup baissé pendant la pandémie."