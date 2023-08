Des clients se mobilisent contre la fermeture de leur épicerie, à la Côte-Saint-André

Hors de question que leur commerce de proximité mette la clé sous la porte. À la Côte-Saint-André, les clients du Comptoir de Co ont monté un collectif depuis le début de l'été pour reprendre la gestion de l'épicerie.

Lancé en 2019, le commerce est porté à bout de bras par sa fondatrice, Corinne Flatry. On y retrouve des produits vendus en vracs, bio et locaux. Mais ces deux dernières années ont été difficiles pour l'épicière, entre l'après-Covid et l'inflation. Difficile de s'en sortir, pour la gérante. "Un peu moins de clients, le chiffre d'affaires en baisse... Cela s'est vraiment accéléré au printemps 2023. La trésorerie diminuait à vue d'œil et je ne me versais plus de salaire", explique Corinne Flatry qui a donc décidé de fermer son épicerie.

Les membres du collectif se mobilisent comme ils peuvent pour la réouverture de leur commerce de proximité. © Radio France - Antonin Kermen

Un collectif d'une centaine de membres

En seulement quelques jours, un collectif est constitué par quelques clients fidèles. "Je me suis dit, c'est pas possible qu'une boutique comme ça ferme ses portes, raconte Guillaume Dubourg, l'un des fondateurs. Maintenant, on est à peu près une centaine de personnes dans le collectif, dont une trentaine de personnes actives pour essayer de monter un projet de reprise."

Cagnotte en ligne

Leur objectif : rouvrir le commerce en septembre. "Ça a touché le cœur des gens de se dire que s'il n'y a plus ce type d'épicerie, on cède encore une part à la grande consommation", lance Isabeau Huau-Durand, autre membre actif du collectif. Pour l'instant, le Comptoir de Co n'est pas en capacité d'accueillir des clients, en raison d'un gros manque de stocks. Le collectif a donc ouvert une cagnotte en ligne pour remplir de nouveau les rayons . Plus de 3.700 € ont déjà été récoltés.

Une nouvelle réunion du collectif se tiendra le 16 août prochain. Si le concept de l'épicerie ne changera pas, son modèle est amené a évoluer pour devenir une coopérative.