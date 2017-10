Des clowns font le cirque à l'hôpital Pasteur de Cherbourg !

Depuis le 2 Octobre, des clowns professionnels de l'association "Hop hop hop" interviennent au centre hospitalier public du Cotentin à Cherbourg en pédiatrie et à Valognes en unité Alzheimer.

La démarche de ces 3 clowns est inédite dans le Cotentin. Depuis le début du mois ces professionnels interviennent au centre hospitalier public du Cotentin à Cherbourg en pédiatrie et à Valognes en unité Alzheimer. Objectif : distraire les jeunes patients hospitalisés. Présents jusqu'ici dans le centre et sud-manche, les clowns de l'association Hop Hop Hop, basée à Saint-Lô et créée en mai dernier interviennent donc au CHPC une fois tous les 15 jours. En duo, Mademoiselle Fleur (Christine Dodemand), Monsieur Patakès (Christophe Langlois) et Elton (Fabien Poincheval) apaisent les angoisses des petits, divertissent par le rire...C'est une touche de poésie dans un service difficile. Ils déstressent aussi les parents et le personnel hospitalier.

Christophe Langlois alias monsieur Patakès se prépare © Radio France - katia lautrou

Christien Dodemand alias mademoiselle Fleur se coiffe et se maquille © Radio France - Katia Lautrou

C'est rendu possible grâce au financement sur un an des "Lions Club" de Cherbourg, Chantereyne et Valognes/Sainte-Mère qui financent 24 séances (12 pour les Alzheimer à Valognes et 12 pour la pédiatrie à Pasteur).

Le personnel hospitalier et le Lions Club avec mademoiselle Fleur et monsieur Patakès © Radio France - Katia Lautrou

Les clowns à l'hôpital © Radio France - Katai Lautrou

En musique monsieur Patakès © Radio France - Katia Lautrou

Si vous avez envie d'aider financièrement : hophophopclowns@gmail.com