Des clubs de handball de Côte-d'Or bientôt sponsorisés par la Boulangère ?

La Boulangère et le handball féminin, c'est une histoire entamée en 2020 au niveau national et fédéral. La marque est présente sur le maillot des joueuses tricolores sur les plus hautes marches des rencontres internationales. C’est le plus récent des partenariats engagés par La Boulangère. Fondée en Vendée, l'entreprise compte aujourd’hui huit sites de fabrication. Tous sont basés en France (dont quatre en Vendée). Elle entend désormais se rapprocher des clubs amateurs et de leurs équipes féminines. Entretien avec Margaux Le Joubioux, sa responsable communication partenariats & événements.

La Boulangère est partenaire officielle de l'Equipe de France féminine de Handball depuis 2020 - Icon Sports

France Bleu Bourgogne : La boulangère va t elle être sponsor de clubs de Côte-d'Or et de Saône et Loire ?

Margaux Le Joubioux : C'est très probable. On a lancé le jeudi 20 avril, un nouveau dispositif de sponsoring de soutien aux clubs locaux sur l'ensemble du territoire et au plus près de nos sites de production, et qui s'appelle "le goût du hand" . Sachant qu'on a un site de production installé à Beaune, c'est très probable que La Boulangère arrive prochainement en Côte d'Or.

Depuis 2020, La Boulangère est partenaire de la Fédération Française de Hand. Pourquoi ce partenariat ? Et en quoi consiste t'il ?

Nous fabriquons des pains et des viennoiseries est on est engagé depuis trois ans auprès de la Fédération française de handball et de ses équipes nationales. On soutient plus particulièrement l'équipe de France féminine de handball qui porte d'ailleurs nos couleurs sur les maillots. En fait, il s'agit, dans le cadre de ce partenariat de sponsoring, de contreparties, de visibilité. On est très heureux des partenariats aux côtés d'équipes qui s'illustrent, comme vous le savez, chaque saison sur les plus hautes marches des rencontres internationales, notamment les derniers Jeux olympiques. Et cette fédération compte quasiment un demi million de licenciés aujourd'hui. Et c'est à chaque fois, entre 700 000 et 1 million de téléspectateurs qui suivent les rencontres. Pour nous, c'est évidemment une très belle opportunité de booster notre notoriété.

Pourquoi s'intéresser aussi aux équipes locales ?

C'est vrai qu'on était plutôt à l'échelle fédérale et nationale. Et avec ce nouveau dispositif de soutien des clubs locaux, "le goût du hand", on a voulu ancrer davantage notre partenariat en local, au plus près des pratiquants et des pratiquants amateurs et au plus près aussi de nos sites et des territoires. Et ça nous a semblé tout naturel parce que La Boulangère, est aussi très attachée au sport au féminin. Cela va de la sportive professionnelle jusqu'à la pratiquante amateur. On souhaite vraiment encourager chaque femme au quotidien à oser s'accomplir dans le sport. Donc voilà, c'était assez une évidence d'arriver aussi à cette échelle locale.

Comment sélectionnez vous les clubs ? C'est en fonction des résultats par exemple ?

Non, parce que les clubs ont jusqu'au 10 mai pour candidater via la plateforme . La sélection sera faite sur des critères de localisation des clubs. On essaye de privilégier les clubs qui sont quand même à proximité de nos sites et on est également très vigilants sur le nombre d'équipes féminines accompagnées par le club, donc à partir de U17 et senior. Les critères de performance ne rentrent pas spécifiquement en compte car aujourd'hui, on a déjà en Côte d'Or neuf clubs qui se sont manifestés et plus de 259 clubs au niveau national.

Les sites de production de "La Boulangère" en France - La Boulangère

Cette opération permettra à 16 équipes féminines (U17 et sénior) dont les clubs sont situés à proximité des sites de fabrication La Boulangère d’être accompagnées sur la saison 2023-2024. Celles-ci se verront ainsi offrir une dotation d’équipements sportifs (maillots et shorts) personnalisables aux couleurs du club et des pains et viennoiseries préemballés La Boulangère.