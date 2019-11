Des colis de Noël pour les SDF de Quimper

Les personnes sans domicile fixe de Quimper pourront bénéficier de colis pour Noël. Une initiative rendue possible grâce à des bénévoles en partenariat avec la Croix Rouge.

Quimper, France

C'est une initiative solidaire rendue possible grâce à des bénévoles quimpéroises. Plusieurs femmes ont décidé de relancer une opération organisée l'année dernière : collecter pour les SDF des vêtements chauds, contre la pluie, des bonnets, des écharpes, des gants, des produits d'hygiène ou des petites douceurs. L'objectif, c'est de rendre "le quotidien un peu plus gai", confient Hélène et Mathilde qui lancent cet appel au don.

Une page Facebook : "un colis pour Noël"

"Il y a souvent des choses qui ne servent pas dans les placards, donc c'est l'occasion de faire un petit geste pour Noël", expliquent les deux femmes. Des collectes sont organisées dans la soirée en semaine sur Quimper. Sur la page Facebook de l'initiative, Un colis pour Noël, les bénévoles tiennent à jour la liste de leurs points de collecte.

à lire aussi Quimper : la vente de Noël anti-gaspi fait des heureux

Il y en place de la Tour d'Auvergne, à Ergué Armel ou bien à Plogonnec. Les bénévoles veulent également que ce soit les Fêtes pour les animaux. Les croquettes et la nourriture pour chiens sont les bienvenues. Les colis seront distribués un peu avant Noël lors des maraudes de la Croix Rouge.