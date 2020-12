Des colis de Noël pour les étudiants de Nancy qui restent en résidence universitaire pendant les fêtes

La métropole du Grand Nancy vient en aide aux étudiants à l'approche de la période des fêtes. D'ici le jour de Noël, 2100 colis de gourmandises lorraines vont être distribués dans les différentes résidences universitaires de Nancy où certains étudiants passeront les fêtes.

Isolement et précarité

La crise sanitaire aggrave la situation d'isolement chez certains d'entre eux, qui passent une grande partie de leur temps à suivre des cours à distance dans un petit logement. À cela s'ajoute des pertes des revenus liés à la suppression de certains jobs étudiants ou à une diminution des aides financières des familles elles aussi touchés par la crise.

Ces temps-ci, je ne rencontre quasiment personne dans la vraie vie. Je vais peut être passer Noel connecté sur Discord, un site de joueurs en ligne - Hugo, étudiant en informatique

Pour sa première rentrée à l'université de Lorraine, Sarah, étudiante algérienne, met plus de temps à s'intégrer et à se projeter : Je suis nouvelle à Nancy et je voulais chercher un petit boulot pour financer un peu mon année, mais c'est compliqué, je cherche encore". Elle passera les fêtes à la résidence universitaire, comme beaucoup d'étudiants étrangers qui ne quitteront pas le campus, parfois par manque de moyens pour financer le voyage mais aussi en raison des très grandes contraintes de déplacements imposées par la crise sanitaire. C'est aussi le cas de Carles, étudiant originaire de Côte d'Ivoire : " J'espère quand même pouvoir me réunir avec quelques amis à Noel , six maximum je pense".

Soutien de la ville à la vie étudiante

Mathieu Klein, maire de Nancy et Président de la Métropole, était présent pour inaugurer l'initiative ce vendredi au Crous Médreville à Laxou, en compagnie d'Agnès Bégué , Directrice générale du CROUS de Lorraine. Le conseil métropolitain a adopté une subvention exceptionnelle de près de 20,000 euros pour renforcer le dispositif d'action sociale du CROUS, et une aide complémentaire de 4500 euros à l'épicerie solidaire Agoraé qui intervient sur les campus de Metz et Nancy.

Les étudiants pourront s'appuyer sur un dispositif de veille sociale renforcé pendant les fêtes. Pour cela, des étudiants référents sont présents dans les résidences à cette période en tant que médiateur et pour assurer une veille sur d'éventuelles situations de détresse. Un point de vente à emporter est maintenu au restaurant universitaire du Cours Léopold pour permettre l'accès à une restauration à des tarifs sociaux. Enfin, une plateforme téléphonique dédiée a également été mise en place pour répondre à leurs demandes d'aide pendant cette période.

65% des étudiants qui vivent en résidence restent ici pendant les fêtes - Agnès Bégué , Directrice du CROUS de Lorraine

La métropole avait signé un partenariat avec le CROUS de Lorraine le 20 novembre dernier, pendant le confinement, afin de venir en aide aux étudiants touchés par la crise du Covid-19.

25 millions d'euros d'aides au CROUS

Un plan de relance de 25,5 millions d'euros a par ailleurs été attribué par l'État au CROUS de Lorraine pour réhabiliter le parc de résidences universitaires dans la région. À Nancy, 338 logements de la résidence Monbois Nouveau, située à proximité du campus Lettres et Sciences Humaines, , doivent être refaits à neuf pour la rentrée 2022.