Des collégiens poursuivent leurs études dans une base travaux de la ligne à grande vitesse en Charente

Dans le cadre de l'opération "Semaine école-entreprise" organisée par le Rectorat de Poitiers, 24 élèves du collège Eugène-Delacroix de Saint-Amant-de-Boixe ont passé deux jours au centre MESEA de maintenance de la LGV à Villognon, à quelques kilomètres. La première journée était consacrée au sport, la deuxième mardi aux maths et à la physique.

L'une des machines de maintenance visitée par les collégiens © Radio France - Pierre MARSAT

Ce n'est pas le prof de maths qui fait cours, mais un professionnel, cheminot depuis 30 ans. Il explique aux collégiens la résistance du rail, l'écartement, la dilatation, comment se font les aiguillages, malgré les dévers et les portances. De la physique concrète, qui permet le dialogue entre l'école et l'entreprise. Le but recherché par MESEA n'est pas de former de nouvelles recrues pour travailler sur la base maintenance de Villognon. Mais si quelques vocations naissent de cette rencontre, après tout c'est bon pour le collège et bon pour l'entreprise.

Reportage avec les collégiens sur la base maintenance de Villognon