Des collégiens suivent les travaux du futur Parc des Expos de Toulouse, l’un des plus gros chantiers BTP de France

400 collégiens ont pu visiter le chantier du PEX, le futur Parc des Expos de Toulouse. Opération séduction du secteur du BTP qui veut susciter des vocations. Le secteur manque de main d’œuvre.

Quand le bâtiment va tout va. Après des années de crise, le secteur du BTP est en pleine reprise. Les chantiers se multiplient et on manque de main d'œuvre qualifiée. 1 200 postes sont à pourvoir dans le BTP sur la région Occitanie. C'est pourquoi la Fédération du Bâtiment a invité 400 collégiens de la région à une visite d'un des plus grands chantiers en France, celui du futur Parc des Expositions de Toulouse Métropole qui est en train de sortir de terre à Aussonne, au nord de Toulouse.

Un des chefs de chantier guide les collégiens sur le site du PEX en plein travaux © Radio France - Olivier Lebrun

L'objectif est de convaincre les jeunes de rejoindre les métiers du bâtiment, notamment par le biais de l'apprentissage.

►►►Notre visite guidée du chantier avec les jeunes collégiens de Muret

Ils découvrent le gigantisme du chantier, les grues, les techniques, les corps de métier Copier

Le site du Grand Hall d'exposition, grand comme 11 terrains de foot © Radio France - Olivier Lebrun

Le chantier gigantesque du futur parc des expositions a déjà bien démarré, les premiers bâtiments sortent de terre, 200 ouvriers s'affairent sur les 100 hectares du site proche de l'usine de l'A380 d'Airbus, ils seront 700 ouvriers dès l'an prochain.

Une structure "Légo" de béton qui s'assemble sur le chantier du PEX © Radio France - Olivier Lebrun

►►►Anne Fraisse, la directrice du projet PEX, fait le point de l'avancée des travaux

Un chantier "Légo" avec des pièces préfabriquées qui s'assemblent Copier

Le nouveau Parc des Expositions de Toulouse ouvrira dans 3 ans. Il pourra accueillir 1 million de personnes, les premiers événements sont annoncés pour la fin 2020. D’ici là, Un nouvel accès routier, une voie rapide est ouverte au nord du site. La prolongation de la ligne T1 du tram est programmée en 2019 pour desservir directement le parvis du Parc des Expos.