Pénurie d’animateurs : des colos pourraient être annulées dans les deux Charentes

François Laurent n’a jamais vu cela. Il est le directeur d’une colonie de vacances à Meschers-sur-Gironde (Charente-Maritime). À dix jours du départ, il a toutes les peines du monde à recruter des animateurs. "Certains ne répondent pas au téléphone alors qu’ils m’ont demandé de les appeler. D’autre me raccroche au nez”, s’étonne le directeur. François Laurent se souvient de l’époque où il n’avait qu'à choisir parmi les candidats. "Ce n’est plus comme dans le temps. Maintenant, c'est l'animateur qui choisit son séjour.”

Il a fini par embaucher des stagiaires sans diplôme et partira avec un animateur pour douze jeunes. Autrement dit, le minimum. En cas de désistement, "on serait dans la mouise”, s’inquiète le directeur.

22 euros bruts par jour : la rémunération des animateurs en question

De leur côté, les animateurs dénoncent leurs conditions de travail. Car si leur poste nécessite d’être disponible 24h/24, l’indemnité minimum d’un titulaire du BAFA est fixée à 22,25 euros bruts par jour. Dans la pratique, les animateurs gagnent généralement de 30 à 50 euros bruts par jour. Un salaire dérisoire si on le rapporte au taux horaire.

Maintenir des tarifs accessibles aux familles modestes

Mais pour Yann Spicq, organisateur de séjour en Charente et directeur de l’association VSMF, l’augmentation du salaire des animateurs ferait de facto grimper le prix des colonies de vacances. “On a une pénurie d'animateurs, mais d'un autre côté, on a de moins en moins d'enfants qui partent en vacances,” fait remarquer Yann Spicq.

Selon lui, en raison de l’inflation, les collectivités et les comités interentreprises réduisent leurs subventions accordées aux départs en colonies de vacances. De ce fait, les aides accordées aux familles ont diminué. "Si on augmente les salaires des animateurs, les colos vont être encore plus chers”, prévient Yann Spicq. “Et s’il n’y a plus d'enfants qui partent en vacances, ce sera réglé. Il n’y aura plus d'animateurs pour les encadrer”, conclut-il.

L’autre solution envisagée par la profession serait d’abaisser l’âge d’obtention du BAFA à 16 ans, contre 17 ans actuellement. De son côté, le diplôme propre aux directeurs, la BAFD, serait éligible dès 18 ans, contre 21 actuellement.