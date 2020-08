A Tonnerre, des comédiens vendent des livres et du savon pour espérer compenser les pertes liées au Covid-19

Bulles de Savon, c'est la boutique éphémère que la troupe Les Cousins d'Arnolphe a monté pendant l'été. Ils y vendent du savon et des livres d'occasion. En manque d'activité à cause du Covid-19, il espère gagner de l'argent et se faire connaître dans la ville où ils veulent ouvrir un théâtre.

C'est une reconversion professionnelle un peu forcée pour la troupe des Cousins d'Arnolphe. Depuis mi-juillet, ils ont ouvert Bulles de Savon une boutique éphémère dans l'Yonne, à Tonnerre. "On a pris la décision 15 jours avant d'ouvrir", sourit Alexandre Delimoges le directeur de la troupe. Mais il n'avait pas le choix selon lui : "Tous les spectacles ont été annulés. On ne peut pas rouvrir notre salle parce qu'à cause des mesures sanitaires, on ne serait pas rentable. A titre personnelle, je me représente à Avignon tous les ans en juillet, le théâtre a été vendu". Alors avec la boutique, lui et sa troupe espère amortir un peu le choc.

Ils proposent à la vente des savons aux parfums originaux, au chocolat, à la coco et même à la tequila. Mais aussi des eaux de toilettes, et des livres d'occasion. Dans une boutique entièrement aménagée pour l'occasion, Alexandre Delimoges souhaitait créer une ambiance qui lui rappelait des souvenirs d'enfance : "Je me rappelais que partout où je partais en vacances, il y avait toujours une petite boutique de savon. L'idée c'était aussi de passer deux mois dans cette ambiance de vacances". L'ancien kebab est devenu ce lieu de paradis avec ses murs recouverts de bois, le sol ressemblant à du gazon et l'ambiance sonore des oiseaux qui chantent.

Aller à la rencontre des Tonnerrois avant d'ouvrir un théâtre dans la ville

Pour le moment le bilan financier n'est pas encore satisfaisant pour la troupe. Elle espère être rentable, mais elle n'en est pas encore certaine à seulement deux semaines de la fermeture. "Mais même si on ne récupère que 1 000€ , ça sera toujours ça de prit", assure Alexandre Delimoges. Cependant, il y a quand même un domaine où le gérant d'un été est quand même satisfait : c'est par rapport à la relation créée avec les habitants de la ville. En effet, la compagnie a pour projet d'ouvrir un théâtre de 150 places l'année prochaine. Alors il profite de l'occasion pour se faire connaître, "commencer à faire des listings pour pouvoir envoyer le début de la programmation", précise Alexandre Delimoge. "On rencontre nos futurs spectateurs, c'est positif !" La boutique est ouverte jusqu'au 29 août pour continuer de nouer des contacts.