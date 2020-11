Des commerçants appellent à "ouvrir quand-même", la fédération des commerçants d'Ajaccio met "un bémol"

Les commerces dits "non-essentiels", comme l'habillement, et tout ce qui ne relève pas des produits de premières nécessité, doivent rester fermer, durant ce mois -voire plus ?- de confinement. Une situation polémique dans le monde économique, qui a conduit à la fermeture de certains rayons des grandes surfaces.

Certains petits commerçants indépendants, mais aussi franchisés de tous les secteurs appellent à ouvrir tout de même leurs boutiques au public, afin de protester contre ce qu'ils qualifient d'"injustice". C'est le cas à Ajaccio par exemple, où, sur les réseaux sociaux, fleurissent vidéos et messages appelant à "la résistance". Pour autant, Marina Fondacci, la présidente de la FACA, Fédération des Associations de Commerçants d'Ajaccio appelle les petites boutiques à temporiser.

"Je mets un bémol aux initiatives individuelles d'ouverture hors-cadre. A la fédération, nous avons demandé dès le début des annonces des entrevues avec les institutionnels et les élus, et il y a une forte capacité d'écoute de leur côté. Certains élus se sont prononcés en faveur d'un rééquilibre de ces règles d'équité", explique Marina Fondacci.

"Est-ce que pendant le premier confinement on a contrôlé dans les grandes-surfaces ?"

Un rééquilibrage nécessaire selon elle. Inconcevable, pour beaucoup, de voir les mêmes produits accessibles à 100% d'un côté et seulement à emporter ou à livrer, quand cela est possible, de l'autre. Marina Fondacci réagit aussi à la visite de contrôle, samedi, du préfet de Corse, Pascal Lelarge, dans des grandes-surfaces.

"On a vérifié que le protocole sanitaire était bien en place", expliquait dimanche, sur notre antenne, Guillaume Lericolais, directeur de cabinet du Préfet de Corse. "Pour rappel, la jauge, c'est 4m² par personne. [...] Ce (samedi 31 octobre) matin, l'affluence était plutôt faible, et il n'y avait pas de problème du point de vue du respect de cette jauge. [...] Il y a quand-même des choses à revoir. Il y a un rappel qui a été fait aux grandes surfaces, car les caddies doivent être nettoyés entre chaque client", indiquait-il encore.

"Est-ce que pendant le premier confinement on a contrôlé dans les grandes surfaces ??", relève rhétoriquement Marina Fondacci. _"Et je tiens à rappeler que le lendemain de l'annonce d'Emmanuel Macron (mercredi dernier), les gens se sont rués dans les grandes surfaces_. On a vu des files d'attentes pas possibles partout en France, pas que chez nous. Elles (les grandes surfaces) pouvaient se responsabiliser dès le premier jour pour gérer les flux...elles ne l'ont pas fait ! Nous nous l'avons fait !"

Une nouvelle disposition mardi matin, annonce Castex

D'autres réunions avec les autorités sont prévues en ce début de semaine, et de nouvelles manifestations de commerçants, comme celle de Purtivechju ce samedi, pourraient suivre.

Dimanche 1er novembre au soir, sur TF1, le premier ministre Jean Castex a reconnu que les dispositions d'interdictions de certains produits dans les commerces de proximité et leur autorisation en grandes surfaces pouvait "choquer". "En conséquence de quoi j’ai décidé, dans le décret qui régit le confinement, d’ajouter une disposition qui entrera en vigueur mardi matin interdisant la vente de produits qui ne peuvent pas être vendus dans les commerces de proximité dans les grandes surfaces", expliquait encore Jean Castex.