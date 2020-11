Des commerçants de Haute-Goulaine se battent contre l'installation d'un magasin Grand Frais

"L'arrivée de Grand Frais c'est un peu comme une tâche d'huile sur la carte postale du beau petit village français", affirme Samuel Levron le patron du U Express de Haute-Goulaine. L'installation du supermarché spécialisé dans les produits frais serait en effet une catastrophe pour ce commerçant, qui vend lui aussi des fruits, des légumes, de la viande et du poisson.

"Grand Frais serait une concurrence direct, mais je ne suis pas le seul concerné. C'est tout le bourg qui serait dévitalisé", affirme-t-il. En effet, les autres commerçants ayant rejoint son collectif craignent moins de passage puisque l'installation du Grand Frais est prévue en périphérie de Haute-Goulaine, dans la zone d'activité de la Louée. D'autres commerçants situés à proximité direct du futur magasin comme la boulangerie de la Madeleine ou le marché des terroirs ont monté un deuxième collectif.

Des failles dans le Plan local d'urbanisme

Cependant, l'autorisation de travaux, permettant l'installation de Grand Frais, pourrait être signée par la mairie d'ici le 23 novembre car le Plan local d'urbanisme (PLU) ne permet pas, dans le texte, de l'empêcher. Les deux collectifs de commerçants rejettent cette idée et demandent à la mairie de réaliser une expertise plus fine de la situation d'un point de vue juridique. "La mairie baisse les bras et on se sent seul contre ce mastodonte. Ils nous disent qu'ils ne peuvent plus rien faire mais nous avons encore des cartes à jouer. Je pense qu'il peut y avoir des failles dans le projet de Grand Frais, tout comme il y en a dans le PLU", affirme Stéphanie Grelier. La gérante de la boulangerie de la Madeleine se sent menacée car le magasin Grand Frais pourrait ramener avec lui la chaîne française de boulangerie Marie Blachère, ce qui l’amputerait d'une partie de sa clientèle.

Mais le maire de Haute-Goulaine, Fabrice Cuchot refuse d'être taxé d'inaction. "La loi c'est la loi et je ne prendrai aucune décision à son encontre", affirme-t-il avant d'ajouter qu'il prend le dossier très au sérieux. Il rappelle également qu'il a rencontré le patron de Grand Frais pour discuter du projet et qu'il a eu recours à un avocat pour évaluer la possibilité de refuser ou non un tel projet. Fabrice Cuchot devrait communiquer sa décision dans quelques jours.

Stéphanie Grelier est la gérante de la boulangerie Madeleine située à quelques minutes en voiture du terrain où devrait s'implanter Grand Frais. Copier

Thierry Maréchal est le gérant du marché des terroirs à Haute-Goulaine. Même s'il n'est pas sur le même type de clientèle, il voit ce Grand Frais comme une menace. Copier