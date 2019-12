Des commerçants de la Paillade victimes de vendeurs à la sauvette

Les commerçants des halles des Quatre-saisons dans le quartier de la Paillade à Montpellier (Hérault) sont en colère. Lors de la fermeture des halles le temps de leur rénovation, un marché illégal s'est installé sur le parking près du stade de la Mosson. Cela fait maintenant un an que chaque semaine, des dizaines de camions viennent ainsi vendre leur marchandise à la sauvette à des prix défiants toute concurrence.

Il y a jusqu'à 70 camions. Ils viennent de la région et beaucoup d’Espagne. Ils vendent des fruits et légumes, de la viande, du pain et même de l'herbe. Ils ne payent pas de TVA, pas de charges donc forcément les prix sont plus bas mais c'est vendu à même le sol, les règles d'hygiène ne sont pas respectées ( Stéphane Gayraud représentant des commerçants de la Paillade)