Des commerçants de prêt-à-porter du centre-ville de Besançon dépités par le nouveau confinement

Les dernières annonces du chef de l'État Emmanuel Macron mercredi soir ne font pas leurs affaires. Les commerçants de prêt-à-porter voient d'un mauvais œil le confinement national de 4 semaines qui prendra effet ce samedi soir 19 heures. Pour la troisième fois en un an, leurs boutiques n'intègrent pas la liste des commerces essentiels qui ont l'autorisation de rester ouverts pendant la période de campement forcé des Français chez eux.

Stocks sur le dos, charges à payer, perte de leurs chiffres d'affaires, les commerçants de prêt-à-porter du centre-ville de Besançon se laissent facilement aller au dépit. Même s'ils ont la possibilité de vendre en click&collect, ils ignorent toujours comment s'organiser pour ces quatre prochaines semaines. "Des semaines très difficiles", nous disent-ils.

à lire aussi Les commerces du moyen pays azuréen n'acceptent pas le confinement

"Un stock et des charges énormes"

Son commerce est à l'angle de la rue Bersot et de la rue des Granges, dans le centre-ville de Besançon, un quartier qui brasse beaucoup de Bisontins la journée comme la nuit. Françoise Jaillet a soufflé ces dernières semaines les 30 bougies de "La Marche du temps", un magasin de chaussures. Ce nouveau tour de vis décidé par l'exécutif mercredi soir rend cette gérante très pessimiste sur les prochaines semaines à vivre. "S'organiser, c'est vite vu, avec notre stock sur les bras à payer et le peu de subventions."

Françoise Jaillet, commerçante dans le centre-ville de Besançon confie ses inquiétudes sur les quatre prochaines semaines de confinement. Copier

"Les stocks commencent à gonfler dans les réserves. On ne voit pas le bout, on subit." Françoise Jaillet, gérante d'un magasin de chaussures à Besançon.

"Un mois sans vendre, c'est un mois de stock en trop." La formule de Lydie, salarié chez Bungalow à Besançon résume bien la situation désespérante des commerçants de prêt-à-porter à l'annonce du 3e confinement. © Radio France - Lucas Archassal

Même constat chez "Bungalow", rue des Granges. Lydie, une salarié, nous explique : "On avait déjà été un peu frileux au dernier confinement, donc on n'a pas trop chargé au niveau de notre collection. Mais encore une fois, un mois sans vendre, c'est un mois de stock en trop." Et Lydie de terminer en disant du bout des lèvres que ce n'est pas très rassurant.

De la débrouille et des bonnes idées face au confinement

Marie-Hélène Chevreux gère un magasin de prêt-à-porter depuis 15 ans dans le centre-ville de Besançon. Le confinement, bien sûr, elle le redoute. Mais elle ne désespère pas pour autant. © Radio France - Lucas Archassal

Un peu de préoccupation mais de la bonne humeur et de l'optimisme malgré tout. C'est ce que laisse entendre Marie-Hélène Chevreux, commerçante à Besançon. Copier

Alors face à cette fermeture obligatoire pendant quatre semaines, il est des commerçants qui ne désespèrent pas. Comme Marie-Hélène Chevreux et sa fille Anne-Charlotte Belpoix, maman et fille, gérantes de deux magasins de vêtements dans le centre-ville de Besançon et dans le centre commercial d'École-Valentin. "On ne sait pas si l'on fera du click&collect. En revanche, avec notre boutique en ligne, nous ferons comme au premier confinement. Nous resterons au plus près de notre clientèle et essaierons au maximum de les livrer chez eux", résume Marie-Hélène Chevreux.