Des commerçants de Valenciennes réclament au maire une concertation sur la piétonnisation de la place d'Armes

"Novembre et décembre, je perds de la clientèle" assure Catherine Cametz, patronne du bureau de tabac le Week-end à l'angle de la place d'Armes. Même retour d'expérience pour Romain Avot, le patron de la brasserie le Président sur la place "commercialement novembre c'est le pire mois de l'année".

ⓘ Publicité

Le commerçant ne s'inquiète pas vraiment pour la trentaine de places qui seront banalisées (dont la moitié disponibles uniquement après midi après les livraisons.), mais pour le plan de circulation qui pose déjà problème en automne

"On voit bien que ça rend très compliqué la circulation dans l'hyper centre ville. Les gens ne vont pas revenir en centre ville, ça ne va faire que renforcer l'attractivité des zones à la périphérie de Valenciennes"

loading

Romain Avot qui s'inquiète aussi du moment choisi pour cette expérimentation

"On sort du covid, on a commencé à rembourser les prêts garantis par l'état, on se prend l'inflation énorme sur les coûts des matières premières, on se prend une hausse terrible sur le coût énergétique. On n'a pas les moyens aujourd'hui de financer un test ! On a peur commercialement de ce que ça va donner sur l'activité"

Les commerçants dénoncent l'absence de concertation

Les commerçants qui dénoncent aussi la méthode. Ils assurent qu'ils n'ont jamais été concertés, ce que confirme Laurent Suin, le président de la fédération des boutiques de Valenciennes qui regroupe plus de 150 commerces dans la ville. Beaucoup ont découvert la décision dans la presse voir même avec la pétition. Ils assurent aussi qu'ils n'ont pas été sollicités pour l'étude sur l'impact de la piétonnisation évoquée par le maire dans la presse.

Stefan Henno, gérant de Mellifera et ambassadeur de la fédération des boutiques de Valenciennes pour la rue de Famars et la rue de la vieille poissonnerie est à l'origine de la pétition. Comme les autres, il n'est pas foncièrement opposé à la piétonnisation mais il réclame un dialogue avec Laurent Degallaix :

" On est quand même assez nombreux sur Valenciennes, beaucoup de commerçants qui font vivre la ville pour trouver un accord et pas que ce soit fermé comme ça en claquant des doigts, il faut que ça soit concerté!"

loading

Le fleuriste évoque l'idée d'une piétonnisation le vendredi, samedi, dimanche, ou pendant "la période estivale" propose Romain Avot.

Ils réclament un plan d'animation à la hauteur pour attirer du monde

Les commerçants souhaitent également connaitre les animations qui sont prévues sur la place pendant cette expérimentation "des animations top niveau qui amènent du monde" souhaite Stefan Henno, "on ne peut pas concevoir une place vide" ajoute Romain Avot.

Le président de la fédération des boutiques de Valenciennes a sollicité un rendez-vous pour avoir plus de précisions sur le plan de piétonnisation qui divise les commerçants, ils seraient selon lui la moitié pour, et l'autre contre. Laurent Suin sera reçu par les services commerce de la mairie le 22 février, mairie qui n'a pas répondu à nos sollicitations.