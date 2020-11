Des commerçants du Finistère manifestent pour la réouverture de leurs magasins

Un peu plus d'une cinquantaine de commerçants et de soutiens ont manifesté ce mercredi devant les portes de la préfecture de Quimper. Ils dénoncent la concurrence des grandes surfaces et le traitement de faveur qu'elles recevraient.

"Rouvrez nos commerces !" : c'est le cri du cœur qu'a voulu lancer la cinquantaine de commerçants devant les portes de la préfecture du Finistère, ce jeudi après-midi. Parmi eux, des restaurateurs, des vendeurs de textiles, des commerçants sur le marché. Ils ne supportent pas le traitement de faveur dont bénéficieraient les grandes surfaces.

à lire aussi Des maires bretons interpellent le premier ministre sur la situation des commerces dans un courrier

Jacques Durand sillonne les marchés du Finistère. Il se dit dégoûté : "On peut nous fermer parce que nous sommes les petits, on ne représente pas grand chose. Personne n'ose s'attaquer à la grande distribution. Je ne veux pas entendre dire que nous serions des assassins car ce n'est pas dans nos magasins que le virus circule !"

"On va pouvoir donner nos clés au gouvernement"

Ici, on assure que les aides du gouvernement ne permettront pas de survivre. Fabienne Coic, qui tient un magasin de prêt-à-porter rue Kéréon, est à bout : "Ce n'est pas en reportant les charges que l'on va s'en sortir ! Bientôt, on ne pourra plus payer l'URSSAF, ni la TVA. On va pouvoir remettre nos clés au gouvernement en leur disant qu'on a perdu notre outil de travail. Je suis anéantie de jour en jour".

Les manifestants ont été reçus par un conseiller municipal à la mairie. Ils demandent à rencontrer Isabelle Assih et le préfet du Finistère.