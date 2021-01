Des commerçants manceaux indépendants sceptiques sur le décalage des soldes

Repousser le début des soldes d'hiver de 15 jours pour permettre aux commerçants d'écouler un peu plus leurs stocks à plein tarif, était-ce une fausse bonne idée ? Si la mesure a été jugée positive l'été dernier, elle semble cette fois plutôt négative selon le président de l'association mancelle "J'aime le commerce de proximité", qui fédère plus d'une centaine de commerçants et artisans indépendants.

"Le problème, c'est que les chaînes et les grands magasins ont anticipé en faisant énormément de ventes privées avant, explique le président de l'association, Philippe Garreau, également patron du magasin de prêt-à-porter Repères, et ça casse un peu l'effet soldes. Sans compter qu'avec le couvre-feu à 18 h, la ville se vide dès 17 H 30."

Ouvrir tous les dimanches ? Pas de réponse du préfet...

Pour mettre toutes les chances de leur côté et tenter de "limiter quand même les pertes que l'on a eues en 2020 malgré de fêtes de fin d'année", de nombreuses boutiques devraient ouvrir en journée continue (y compris entre 12 h et 14 h). Les commerces seront également ouverts ce dimanche 24 janvier pour le lancement de la campagne.

Pour aller plus loin, de nombreux départements ont même autorisé les commerces à ouvrir tous les dimanches de janvier. Mais en Sarthe, ce n'est pas le cas s'étonne Philippe Garreau : "Notre association a envoyé une lettre au préfet pour évoquer le sujet car certains commerçants ont exprimé le souhait de le faire... À ce jour, nous n'avons eu aucun retour. Nous en sommes un peu surpris. Après, il faut que ce soit rentable. Et est-ce que les clients seraient au rendez-vous ? Là est toute la question." Interrogée sur le sujet, la préfecture indique que le sujet serait "dans les tuyaux".