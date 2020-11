Des commerçants manifestent à Issoire contre la fermeture des petites enseignes pendant le confinement

Un vingtaine de commerçants et manifestants ont distribué des tracts contre la fermeture des petites enseignes sur le marché d'Issoire ce samedi matin, alors que certains craignent devoir mettre la clef sous la porte.

Ils étaient une vingtaine de commerçants et citoyens ce samedi matin à manifester sur le marché d'Issoire contre la fermeture des petites enseignes et l'ouverture des grandes surfaces pendant le confinement. 2 000 tracts avaient été imprimés par le Collectif d'entreprises auvergnates en péril, organisateur de la manifestation, et ont été distribués toute la matinée.

Traiteur à Issoire, David Coupelon interpelle les passants un à un, "pour sauver les petits commerces !", il ne comprend pas que les supermarchés puissent rester ouvert et non certains petits commerces : "C'est soit tout le monde ferme, soit tout le monde ouvre, pourquoi est-ce qu'on doit fermer alors qu'on est aux normes sanitaires et que les grandes surfaces continuent à ne pas vendre que des produits de première nécessité ?"

Le maire d'Issoire favorable à la réouverture de certains commerces

De passage au marché pour faire ses courses, Bertrand Barraud, le maire d'Issoire, vient à la rencontre des manifestants. Il se dit "favorable à la réouverture de commerces en centre-ville" mais explique aux manifestants que ce n'est pas de son ressort, même s'il a "écrit au gouvernement" pour "lui faire part de [sa] position".

Ils n'étaient qu'une vingtaine à manifester ce samedi matin sur le marché d'Issoire, moitié moins que ce qu'espéraient les organisateurs. © Radio France - Théophile Vareille

Juste après avoir discuté avec une passante, panier à la main, qui a lui a fait part de "tout son soutien", David Coupelon se veut tout de même pessimiste et lance l'alerte : "_Aujourd'hui j'ai plusieurs de mes confrères traiteurs qui pensent à mettre la clef sous la porte_, cela m'inquiète beaucoup."

Le Collectif d'entreprises auvergnates en péril prévoit d'autre rassemblements pour les semaines à venir, et notamment dès la semaine prochaine à Clermont-Ferrand.