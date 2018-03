Guéret, France

C'est un projet estival qui ne plaît pas à tous les commerçants de la place Bonnyaud, à Guéret. La municipalité aimerait y installer une piste VTT cet été afin d'animer le centre-ville. Il y a deux semaines, les commerçants ont pris connaissance du projet. Certains redoutent de devoir quitter la place pour les rues à proximité ou alors d'être tassés avec leurs collègues sur une partie de l'espace normalement attribué.

Une pétition pour soutenir les commerçants

Aline, une cliente est train de lire la pétition. Elle prend un stylo pour la signer. "Pour faire du VTT en Creuse, on a tout ce qui faut. Pourquoi installer une piste place Bonnyaud? " Alain, un autre client s'interroge aussi. " Le centre-ville est déjà quasiment mort. Je pense que l'activité du marché sur la place Bonnyaud est quelque chose de très important." C'est justement ce que souligne Jules Guibaud, un maraîcher. Il est un des principaux initiateurs de la pétition. " On comprend l'intérêt des Guérétois pour qu'il y ait un peu plus d'activités dans leur ville. Mais on ne comprend pas pourquoi cela devrait se faire cette place alors que cette activité pourrait se retrouver à Courtille ou à Chabrières."

Une perte de chiffre d'affaire?

Les commerçants concernés par un éventuel déménagement craignent de perdre entre 30 et 50% de leur chiffre d'affaire cet été. Jules Guibaud regrette aussi un manque de concertation. Le maire de Guéret Michel Vergnier a rencontré les commerçants, parfois un peu énervés, ce samedi sur le marché. Il assure que rien n'est définitif. " Il faut discuter de tout cela calmement, en essayant de préserver les intérêts de chacun, notamment celui des commerçants qui ont besoin de vivre." En observant la place, le maire assure qu'il voit bien que "de l'autre côté, sans gêner les commerçants, il y a un endroit qui pourrait peut-être convenir pour mettre la piste VTT et ainsi ne pas toucher aux emplacements des commerçants."

Une réunion entre la municipalité et les commerçants doit se tenir le 5 avril prochain pour tenter de trouver une solution.