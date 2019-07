Des communes creusoises face à la pénurie de surveillants de baignade

Creuse, France

Un étang, un lac, ou un simple plan d'eau dans lequel se baigner en plein été : un atout pour certaines communes creusoises, mais ces dernières années, certaines doivent renoncer à proposer des baignades surveillées faute de personnel. La majorité des lieux de baignade arrivent à recruter assez de monde, mais toujours avec difficulté.

De moins en moins de candidats

Cette année, la baignade est interdite dans le plan d'eau de Chénerailles. "Nous n'avons eu aucune candidature, déplore le maire Bernard Robin, malgré une annonce passée via Pôle Emploi depuis mars". Il n'est pas le seul à faire face à ce problème : l'étang de la Naute à Champagnat n'a pas non plus trouvé de surveillant de baignade. "Avant on avait 10 à 15 candidatures, explique Pascal, de l'association Naut'Active. Désormais on en a plus aucune". La mairie n'a cependant pas pris d'arrêté pour interdire la baignade.

Les raisons de cette pénurie ? "Le Brevet National de Sauveteur Secouriste n'est pas simple à avoir, estime Bernard Robin. Les gens qui l'ont préfèrent mille fois plus aller sur le littoral ou à Vassivière que sur des petits plans d'eau comme chez nous". Le travail y est pourtant moins éreintant selon le maire : des horaires restreints, une paie honorable, et aucune activité à animer "contrairement à ce qui se fait dans certaines stations en bord de mer", précise-t-il.

Le constat est d'ailleurs partagé par les étangs et les lacs qui ont pu embaucher assez de surveillants pour leurs plages."On a assez de monde sur les deux mois d'été à Jouillat et Anzême, mais le nombre de candidats était insuffisant par rapport à ce qu'on pourrait espérer", indique Stéphane Fabre, responsable sport et nature au Grand Guéret. Même chose à l'étang de la Roussille, à Châtelus-Malvaleix : "on a fini par trouver une personne mais ça a été compliqué", précise le maire Jean-François Bouchet.

Coût financier trop élevé

Dans certaines petites communes, ce sont aussi les ressources financières qui font défaut. Le maire de Sardent n'a pas pu embaucher de surveillant de baignade, comme l'an dernier, pour l'étang de Masmangeas."La communauté de communes a cessé de financer, or avec les équipements ça coûte 10.000 euros par an", explique le maire de Sardent, Thierry Gaillard.

L'étang en lui-même est privé, mais la plage appartient à la commune : "les propriétaires sont d'accord pour que les gens se baignent à condition que ce soit surveillé. On a pris un arrêté d'interdiction à partir du moment où on ne peut pas assurer des conditions sécurisées, précise Thierry Gaillard. On est pas à l'abri d'un accident et on est donc obligé de prendre ces précautions".

Des baigneurs dans l'eau à leurs risques et périls

Dans les communes qui ont interdit la baignade comme Sardent ou Chénerailles, la principale difficulté est de faire respecter ces arrêtés municipaux. "Avec la chaleur en ce moment, les gens qui sont près du plan d'eau ont du mal à résister à un plongeon ! Nous ne pouvons pas avoir quelqu'un en permanence sur place", lance Bernard Robin.

"En tant que maire, c'est compliqué, ajoute-t-il. Si quelqu'un se noyait dans cet étang, je me demanderais si j'en ai fait assez pour empêcher les gens d'y aller". Même constant pour le maire de Sardent : "les gens du coin vont toujours se baigner, c'est important pour ceux qui ne partent pas en vacances. _Les services municipaux ne vont pas passer la journée sur place pour les verbaliser !_".

Ceux qui piquent une tête dans l'étang sont bien conscients de prendre leur responsabilité. "L'eau est bonne, c'est calme, donc on passe souvent le week-end ici avec les enfants et mon petit-fils de huit ans", lance Dick, un hollandais qui vit ici depuis dix ans. Il ne compte pas renoncer malgré l'interdiction de baignade.